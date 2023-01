Alejandro Garnacho, figura del Manchester United, no fue convocado por la Selección Argentina Sub 20 de Mascherano para disputar el Sudamericano que comenzó con derrota ante Paraguay para la albiceleste. ¿A qué se debe?

La Selección Argentina de Javier Mascherano perdió en el debut del Sudamericano Sub 20 ante Paraguay por 2 a 1 y uno de los tantos nombres ausentes fue nada menos que Alejandro Garnacho, figura en el Manchester United de la Premier League. Sin embargo, su ausencia tiene punto de encuentro en un fundamento más que sencillo.

A partir de esto mencionado, es necesario recordar que el Sudamericano Sub 20 se encuentra dividido en 2 zonas de 5 seleccionados. De esta manera, el torneo que se desarrolla en la ciudad de Bogotá (Colombia) cuenta en el grupo A con la presencia de Argentina, Brasil,Colombia, Paraguay y Perú mientras que el Grupo B lo conforman Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

En este contexto, el equipo Argentino comenzó con el pie izquierdo su debut en el torneo que otorga la clasificación al pròximo Mundial Sub 20 el cual se llevarà a cabo en Indonesia en este 2023 en el mes de mayo. Consecuentemente, y como pudo citarse, el gran tema de habla en los últimos días se dio en relación a lo que es la gran ausencia de Alejandro Garnacho en el equipo del ex capitán de la Selección mayor.

Aclarado este panorama, debe decirse que la ausencia de Alejandro Garnacho en el Sudamericano Sub 20 con la Argentina se explica a partir de la decisión del Manchester United de no cederlo. De esta forma, al igual que sucede con otros grandes talentos albicelestes como Matías Soulé (Juventus) y Valentín Carboni (Inter), la decisión de contar con ellos no depende del conjunto nacional.

Dicho esto, todo encuentra su fundamento en la no obligación por parte de la FIFA hacia los clubes de prestar a sus jugadores para torneos de tal envergadura como lo es un campeonato juvenil. El caso opuesto puede verse en las competencias de selecciones mayores, lugar en donde los clubes deben ceder a sus jugadores sin la opción de negarse.

Horarios del partido de Argentina vs Brasil por la tercera jornada del Sudamericano Sub 20

Argentina: 21: 30 hs

Chile: 21: 30 hs

Brasil: 21: 30 hs

Uruguay: 21: 30 hs

Paraguay: 21: 30 hs

Bolivia: 20: 30 hs

Venezuela: 20: 30 hs

Colombia: 19: 30 hs

Ecuador: 19: 30 hs

Panamá: 19: 30 hs

Perú: 19: 30 hs

México: 18: 30 hs

España: 00:30 hs

Estados Unidos: 17: 30 PT y 20:30 ET

¿Cómo es el formato del Sudamericano Sub 20 y qué premios otorga?

El Sudamericano Sub 20 se divide en 2 grupos de 5 equipos de los cuales los 3 primeros de cada zona pasarán a un hexagonal final. En esta última fase los clasificados se mediràn todos contra todos en una liguilla de 5 fechas. Los 4 primeros obtendrán el pasaje al Mundial Sub 20 de Indonesia mientras que del primer al tercer lugar clasificarán también a los Panamericanos 2023. La cuarta plaza de este último torneo es ocupada por Chile por ser el organizador de la competencia.