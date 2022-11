Tras la victoria ante México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Emiliano Martínez, arquero titular de la Selección Argentina, atrajo la atención de los fanáticos tras contar lo mal que la pasó luego del debut y el diálogo de ciertos temas con su terapeuta. A continuación, de quién se trata y su importancia en la vida de "Dibu".

+ ¿Quién es el psicólogo de "Dibu" Martínez?

El británico David Priestley es el psicólogo que desde hace cuatro años trata como paciente a Emiliano Martínez. El inicio del vínculo entre ambos se remonta al paso de "Dibu" por el primer equipo del Arsenal. Priestley se desempeña desde hace ya tiempo como jefe del departamento de psicología de los "Gunners" y especialista en el trato con deportistas de alto rendimiento.

De un tiempo a esta parte, comenzó con las sesiones individuales con el guardameta argentino, en momentos de incertidumbre en la carrera del futbolista, que contaba con escasos minutos en la Primera División del club londinense. Para esa época, el desgaste generado por no poder jugar había generado que Martínez perdiese no sólo sus ganas de mirar fútbol sino también su pasión por el deporte en sí.

Estas conversaciones se volvieron, con el tiempo, muy útiles en la cotidianeidad del "Dibu", que cambió de aires y se adueñó del arco del Aston Villa y, posteriormente, de la Selección Argentina, consolidándose como titular bajo la conducción de Lionel Scaloni.

+ Las llamativas declaraciones de "Dibu" Martínez tras el triunfo ante México:

El arquero del seleccionado albiceleste se sinceró post-partido ante la prensa, donde contó una intimidad particular. "Sufrí mucho estos días, no pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me metan dos goles es difícil de tragar; sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más", sentenció Martínez luego de sacarse un peso de encima al lograr mantener el arco en cero ante el conjunto mexicano.

Además, fue claro respecto al tiempo que lleva teniendo este tipo de charlas con David Priestley: "Después del partido con Colombia y la final con Brasil, en el mundial lo uso más que nunca". Pese a no haber tenido una inspirada tarde ante Arabia Saudita en el debut en Qatar 2022, para Lionel Scaloni no caben dudas de que continuará conservando los tres palos en el resto de la Copa del Mundo.