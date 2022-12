Aún no está confirmado el futuro el entrenador de la Selección Argentina, y todo un país está en vilo.

Ya pasaron los festejos por el campeonato de la Selección Argentina, por lo que ahora es tiempo de parar la pelota, levantar la cabeza y buscar la mejor opción posible para dar un nuevo pase. Eso es lo que busca hacer Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni.

El entrenador del combinado nacional no definió si renovará su contrato, por lo que generó un enorme sismo en los hinchas. Claro, todos están contentos con el proyecto que armó el oriundo de Pujato, que en las últimas horas debió viajar hacia España por unos trámites personales.

Tapia, que fue homenajeado en su San Juan natal, se refirió a la situación particular de Scaloni y lo que ocurrirá en el futuro con su estadía al frente de la Selección Argentina, ya que el contrato del DT finalizará el próximo 31 de diciembre. Y a pesar de que en septiembre pasado afirmaron que estaba todo listo para continuar, aún no hubo confirmación alguna.

Scaloni asumió en su cargo después de la bochornosa actuación en la cita mundialista disputada en Rusia, y a pesar de que según Tapia "el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco", confió en el ex defensor de Deportivo La Coruña.

"Es el técnico de la Selección Argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra", esbozó el Chiqui para luego confirmar el motivo personal que llevó al DT a retornar hacia Europa: "Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo". Tranquilos, que Leónidas de Pujato seguirá al frente de la Scaloneta.