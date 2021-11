El comienzo de noviembre se presentó turbulento para la Selección Argentina. Una plaga de lesiones impidieron que Lionel Scaloni pudiera definir la lista de citados con la anticipación a las que nos tiene acostumbrados y, a tan solo 9 días de su primer compromiso, finalmente pudo resolver los nombres que jugarán ante Uruguay (12/11) y Brasil (16/11) por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La principal preocupación del CT de la Albiceleste pasó por el estado de salud de Lionel Messi. La estrella del PSG salió sustituido en el entretiempo el último fin de semana por una molestia en su rodilla y ni siquiera fue convocado para jugar Champions League esta semana. La patada sufrida ante Venezuela hace 2 meses sigue causando estragos y el jugador se sometió a un tratamiento para poder llegar en óptimas condiciones al seleccionado. Por ese motivo, Leo se suma a la lista y se espera que juegue con normalidad tanto ante la Celeste como contra la Verdeamarela.

Los otros dos jugadores que pusieron en lista de espera la nómina de convocados fueron Nicolás González y Leandro Paredes. El ex Argentinos Juniors superó el COVID-19 en perfectas condiciones y se sumará a la delegación que jugará por Eliminatorias. El jugador del PSG, en tanto, parecía descartado por una lesión en el cuádriceps derecho pero Scaloni decidió integrarlo a la lista con la posibilidad de que sume minutos ante Uruguay y Brasil.

La duda de último momento giró en torno a Lucas Alario, ya que el delantero no se entrenó con normalidad por molestias musculares y está con un pie afuera del partido del Bayer Leverkusen ante el Betis por la UEFA Europa League. El DT de la Selección Argentina optó por no arriesgar al "Pipa" y no lo incluyó en la convocatoria. Además, Paulo Dybala volverá a ponerse la camiseta albiceleste luego de recuperarse de su lesión.

Al momento del anuncio de la lista, Scaloni sorprendió a propios y extraños con el anuncio de la citación de varios juveniles del fútbol argentino. Ellos son Enzo Fernández (River), Santiago Simón (River), Exequiel Zeballos (Boca), Cristian Medina (Boca), Thiago Almada (Vélez), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) y Federico Gomes Gerth (Tigre). ¿Tendrán rodaje en esta doble fecha?

Lista de convocados de Argentina para las Eliminatorias: