En una larga entrevista, Lionel Scaloni fue consultado por Gio Lo Celso y el resto de los lesionados de la Selección Argentina y no dudó.

Se acerca el inicio de Qatar 2022. La ceremonia inicial está a la vuelta de la esquina y a Lionel Scaloni le quedan sólo 11 días para entregar la lista de 26 (la fecha límite es el 14 de noviembre). Por ello, ante tantos lesionados y con la temporada aún en juego, el DT no tiene una tarea sencilla y habló al respecto.

En diálogo con Matias Pelliccioni, periodista de Líbero, el oriundo de Pujato tocó varios temas delicados. Entre ellos, los lesionados y una decisión compleja: ¿Arriesgar con los que llegan con lo justo o citar futbolistas con rodaje y poca participación en la Albiceleste?

Lionel Scaloni anticipó que hará con los lesionados de la Selección pensando en Qatar

"¿Las lesiones te pre...?", preguntó el periodista y Scaloni no lo dejó terminar. "Sí, claro que preocupa. Una de las cosas que todo entrenador quiere es que sus jugadores lleguen sanos", comenzó sin titubear el técnico de 44 años que se ilusiona con levantar la del Mundo. Y no se quedó allí.

A pesar de que hay dos posiciones diferentes frente a los que llegan con lo justo, Scaloni se paró en su vereda: "Ya no importa si llega con ritmo o no, pero que llegue sano. Pero bueno, estamos teniendo algunos problemitas".

Por otra parte, confirmó que no quiere arriesgar de más: "No llevaría ninguno tocado. No es la idea. Pensamos que el que se suba al avión esté apto para jugar desde el primer partido. Pero hay algunos matices que tenemos que considerar".