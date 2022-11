Faltan tan solo 4 días para el debut de Argentina en el Mundial de Qatar, ante Arabia Saudita, el martes a las 7 de la mañana. Con algunas dudas en cuanto al equipo titular, Lionel Scaloni poco a poco va terminando de cerrar los últimos detalles, el más importante, quién será el reemplazante de Gio Lo Celso.

En la previa del debut, el entrenador de la Selección en diálogo con Olé, analizó la competencia: "Nosotros estamos bien, tenemos una idea de juego, una forma de jugar que vamos a utilizarla, que es inútil decir que vamos a cambiar. Con eso vamos a competir, vamos a competir contra todos. En cuanto a los favoritos, yo no me atrevo a decir que el Mundial tiene un favorito. Es imposible, Hay grandes selecciones, muchas que en octavos se pueden enfrentar e ir quedando en el camino. Entonces, es difícil decir quién puede ganar el Mundial. Sí hay un abanico de diez selecciones que están capacitadas para ganar este campeonato y eso implica la dificultad que existe. Este Mundial es mucho más parejo que los anteriores".

Por otro lado, hizo hincapié en el Messi capitán y en las imágenes de la arenga antes de la final con Brasil: "Estuvo bueno que trascendieran esas imágenes para que la gente entienda cómo es él. Esa arenga, como tantas otras que no salieron, es todo lo que transmite. Lo que transmite cuando lo ves y se te pone la piel de gallina y lo que les transmite a sus compañeros. El siempre ha sido así, con la palabra justa. Creemos que está en un momento de madurez total y, sobre todo, disfrutando. Esa palabra que tanto repito, la del disfrute, es porque al final no sólo los argentinos sino todos los amantes del fútbol queremos es seguir viéndolo jugar por tiempo indefinido".

Finalmente, le dejó un mensaje al hincha argentino: "Lo mismo que venimos diciendo en este tiempo, ese mensaje de que hay que tener los pies sobre la tierra, ese mensaje de tranquilidad. Vamos a competir, somos un equipo difícil de batir, pero somos un equipo que si no está al 100% y que si no creemos en eso, podemos tener una lección. La gente tiene que saber que no los vamos a dejar tirados, que vamos a competir todos los partidos a muerte. Pero vuelvo a eso de que el Mundial es cruel y que a veces no gana el mejor, o el que mejor viene jugando, a veces se quedan afuera los que merecían más. Igual, lo importante es que la gente sepa que vamos a dejar el máximo por dejar bien representado a nuestro país y ojalá que, cuando esto acabe, los argentinos puedan decir: la verdad es que lo hicieron bien".

