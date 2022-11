Scaloni habló de Australia y no dudó: "El piense que será fácil está equivocado"

Jugando su mejor partido en lo que va de la competencia, Argentina le ganó a Polonia 2 a 0 con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, logrando quedarse con el primer puesto del grupo y asegurando su clasificación a octavos de final, en donde jugará frente a Australia.

Luego del partido, el entrenador argentino Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en donde analizó el triunfo de su equipo: "Estamos satisfechos con el partido que hicimos, no era un partido fácil, el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar contra un equipo que le valían 2 resultados", comenzó.

Sobre el planteo de Argentina, en el que se especulaba sobre la altura y el juego de Polonia, explicó que no le "sorprendió el planteo de Polonia" ya que cree que "hay mucho mérito de nosotros, que no permitimos que Polonia haga su juego de salir de contra." Además, reconoció que el primer gol fue fruto de la estrategia de juego: "Habíamos visto que ellos no defendían del punto penal para atrás, por eso siempre buscamos el centro atrás y se dio".

En cuanto a la salida de Ángel Di Maria, en la que se lo vio con molestias físicas, tiró que "en principio está bien, se le puso duro el cuadriceps y decidimos sacarlo, no valía la pena seguir con un jugador que podía hacerse daño".

Por último, palpitó el partido ante Australia: "El fútbol hoy es partido a partido, incluso jugando bien podes perder. Contra Arabia no jugamos bien pero merecimos ganar. Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será fácil está equivocado".

