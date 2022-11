A dos días del debut ante Arabia Saudita, Lionel Scaloni sigue probando variantes en el lugar de Gio Lo Celso, para determinar el primer once del equipo en el torneo. Mientras tanto, la delegación definió el torneo interno de truco, en el que participan 16 tríos en búsqueda del premio mayor. Este, no será el primer torneo, ya que durante la Copa América 2021 también hicieron uno.

""Lo que ligaba era impresionante. Nos sacaron diez mil dólares. No, no sé cuánto pero jugábamos tres partidos a cien dólares y me dejé el viático. Nos ganaban siempre, liga mucho pero decíamos "Perdimos contra Messi"", había dicho el Dibu Martínez sobre Messi en el torneo de truco pasado.

El reglamento, dice que cada jugador de la pareja deberá poner 100 dólares, y que cada partido será al mejor de 3 partidos a 30 puntos cada uno. El equipo campeón, ganará 3600 dólares, mientras que el trío subcampeón, ganará 1200.

Al igual que en Brasil, Messi compartirá tridente con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, que debutarán ante Montiel, Palacios y Armani, todos compañeros en el River de Gallardo, luego de que el mismo De Paul haya sido el organizador del sorteo del torneo. Otros cruces que darán que hablar son el de los preparados físicos ante Rulli, Guido Rodríguez y el Dibu Martínez, mientras que otro será el de Paulo Dybala, Nicolás Otamendi y Ángel Di María contra Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.

