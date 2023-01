Lisandro Martínez no para de romperla en el Manchester United. Antes de la Copa del Mundo ya era clave en sus primeros meses allí y ahora, en este inicio del 2023, Licha se encuentra cada vez más asentado en el equipo de Erik ten Hag y se ha convertido en una pieza clave para el conjunto de la Premier League.

Los hinchas del United lo aman a un punto que ya le han dedicado canciones, banderas y hasta homenajes, además de continuar con el legado que dejó en el Ajax con su apodo, "el Carnicero" (The Butcher en inglés).

Luego de lo que fue la victoria por 3 a 0 en las semifinales de ida de la Carabao Cup el pasado miércoles por 3 a 0 ante el Nottingham Forest, Lisandro recibió el premio al MVP del partido y, con mucho orgullo, posteó el logro individual y grupal en sus redes sociales.

"We keep going", (Seguimos adelante en español) escribió el entrerriano en su cuenta de Twitter junto con el premio al jugador del partido en el campo de juego del estadio City Ground del Forest, y allí apareció Nicolás Tagliafico entre los miles de comentarios para hacerle una amistosa burla a Lisandro por su apodo.

"How much for a kilo of meat, you beast!?" (¿¡Cuánto por un kilo de carne, bestia!?), escribió Taglia junto con un #Butcher para terminar de aclarar a lo que se refería respecto al apodo de carnicero. Lógicamente, esto no tardó en viralizarse y hacer estallar de la risa a todos los usuarios de la red social del pajarito.

Claro, además de ser compañeros en la Selección y haber ganado la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, Licha y Tagliafico también compartieron tres temporadas en el Ajax antes que cada uno emigre a sus actuales destinos: Martínez a Manchester United y Taglia a Lyon. ¡Dos cracks!