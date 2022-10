Solamente faltan 22 días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Los comandados por Lionel Scaloni tendrán que disputar su primer compromiso de la fase de grupos el 22 de noviembre, frente a Arabia Saudita, a las 7 de la mañana (hora Argentina).

A lo largo de las últimas semanas, Scaloni aumentó sus preocupaciones por las diversas molestias físicas que acarrearon la gran mayoría de los jugadores que habitualmente son convocados al seleccionado argentino. Sobre todo, por la cercanía con la competencia mundialista. Y después de que se conociera la lesión de Giovani Lo Celso, hubo buenas noticias.

El mediocampista que milita en las filas de Villarreal CF, solamente tuvo un pequeño desgarro y recién podría estar disponible para el choque ante la Selección de México. Pero los que le sacaron una sonrisa al entrenador nacido en Pujato, fueron Ángel Di María y LeandroParedes.

A pesar de que el ex Boca y PSG tiene una distensión, por la que todavía no se entrenó a la par de sus compañeros en Juventus. Sin embargo, Paredes no tendrá problemas para comenzar a trabajar con la Selección Argentina en los días previos a Qatar.

En cuanto a Di María, en la jornada de este lunes pudo una parte del entrenamiento a la par del plantel, y bajo las órdenes de Massimiliano Allegri, lo que le generó una enorme satisfacción a Lionel Scaloni. De todas maneras, resta que los especialistas de la Vecchia Signora le otorguen el alta médica para que esté en óptimas condiciones.