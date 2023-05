Más allá de la alegría de ser sede y poder disputar el Mundial Sub 20 2023, las últimas noticias de la Selección Argentina no venían siendo buenas. Los clubes europeos se pusieron firmes en no ceder a algunos futbolistas y se confirmaron las bajas de Nicolás Paz y Alejandro Garnacho. Sin embargo, no todas son malas.

Las dos figuras recién mencionadas hicieron un esfuerzo para poder convencer a sus equipos y no tuvieron éxito. Sin embargo, hace instantes se confirmó que otro de los que se iba a quedar afuera logró torcer la balanza y obtuvo el OK de su equipo.

Se trata de Facundo Buonanotte, quien finalmente jugará la Copa del Mundo en nuestro país. El periodista Gastón Edul confirmó que el ex-Rosario Central "hizo mucha fuerza y habló con el DT" y que desde Brighton "lo dejan venir por su insistencia".

De esta manera, Javier Mascherano logrará contar con uno de sus futbolistas con rodaje europeo. Cabe recordar que el jugador casi ni pudo jugar en el Sudamericano por un "traumatismo de columna cervical y cráneo". ¡Enorme noticia!