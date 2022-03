Tras el 1 a 0 en la vuelta, Benfica eliminó de la Champions League a Ajax, uno de los mejores equipos de la fase grupos que no había perdido ni un punto y arribaba a los octavos de final con puntaje ideal. ¿Dónde están las claves del equipo de Nélson Veríssimo para dejar afuera a uno de los máximos candidatos del torneo?

No hay dudas de que no hay manera de justificar la clasificación a cuartos de final por un solo motivo. Sin embargo, la fortaleza del conjunto dirigido por el portugués se encuentra principalmente sostenida por el trabajo defensivo organizado y puesto en práctica. Por cierto, Odisseas Vlachodimos, arquero titular, es el segundo con más tapadas en la competencia, detrás de Courtois de Real Madrid. Pero no es todo.

La llegada de Nicolás Otamendi a la institución revolucionó el estilo de juego del equipo. Con la voz de mando y personalidad característica, el defensor central de la Selección Argentina se adaptó rápidamente al sistema y hoy, siendo capitán, es el gran referente del fondo.

Para dimensionar la importancia del ex Vélez, Benfica, con él en cancha, sumó 8 vallas invictas en 11 partidos jugados en la actual Champions League. Los únicos equipos que lograron anotarle fueron Ajax -en la ida-, Bayern Munich y PSV. Seguridad plena.

Para complementar el dato, el argentino ganó 34 de los 66 duelos individuales que disputó. Es decir, salió victorioso en más de la mitad (51.5%). El factor a corregir es el número de infracciones. En esa misma cantidad de partidos, cometió 14 faltas y recibió 2 amonestaciones. No está mal, pero es un registro a perfeccionar.