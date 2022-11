Por la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar, la Selección Argentina no podía imponerse frente a México, que era completamente superior. El primer tiempo de los comandados por Lionel Scaloni sufrían, no jugaban bien y temían por una posible eliminación.

Después de que el entrenador argentino moviera el banco de suplentes y colocara a Julián Álvarez y Nahuel Molina, buscó romper el esquema azteca y dejar de padecer la férrea marca que planteó Gerardo Martino. Y tras una gran conexión entre Ángel Di María y Lionel Messi, llegó el grito sagrado para la Albiceleste.

Detrás de la medialuna, el astro argentino sacó un potente remate contra el palo izquierdo de Guillermo Ochoa, que a pesar de estirarse, no llegó a tapar el balón. El capitán consiguió su segundo tanto en la actual edición mundialista y alcanzó a Diego Armando Maradona con 8 goles en los campeonatos del mundo.

Ahora, la Selección Argentina tiene mucho tiempo por delante para poder ampliar la ventaja y así llegar más holgado al duelo ante Polonia, que se disputará el próximo miércoles 30 de noviembre.