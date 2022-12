En su cuenta de Twitch, el Kun Aguero hizo un vivo en el que participaron Lionel Messi, el Papu Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, entre otros, en donde hablaron sobre la concentración del equipo, el torneo de truco interno y el nuevo look del Papu.

Sobre el final del mismo, el Kun aprovechó para desearle éxitos a la Selección: "Suerte, lo mejor para el viernes. El otro día lo dije, pase lo que pase, para mí ustedes son unos fenómenos como personas. La victoria de ustedes es una victoria para mí y estoy muy feliz que vistan esta camiseta", comenzó.

Y cerró: "Ahora de afuera que lo veo, lo disfruto mucho y también sufro bastante, pero la verdad que disfruto mucho verlos jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre, que eso es lo que más me gustó del año pasado que estuve. Están juntos todavía y eso la verdad que me pone muy feliz porque siento que yo también estoy ahí. Me pone muy feliz que esté todo bien".

Mientras, que el capitán argentino le respondió: "Nosotros también te queremos mucho, los extrañamos a vos, a Gio Lo Celso, y siempre están acá, sabes que siempre están presentes".

Mañana, la Selección continuará con los entrenamientos a las 19 horas de Qatar, en donde seguirán de cerca a Rodrigo De Paul, quien hoy hizo la mitad del entrenamiento y la otra mitad en kinesiología debido a una molestia muscular.

