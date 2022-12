Como la gran mayoría de los jugadores, Lautaro Martínez tuvo hoy su homenaje en su Bahía Blanca natal, en donde junto a Germán Pezzella y al árbitro mundialista Facundo Tello, fueron declarados como ciudadanos ilustres.

Luego del homenaje, el delantero del Inter se sumó a la conferencia de prensa, en donde comentó entre otras cosas como fue el momento de patear el penal ante Países Bajos, que le dio la clasificación a las semifinales del Mundial.

En esta conferencia, el periodista Marcelo Dunetz, de Radio Nacional de Bahía Blanca, le hizo una incómoda pregunta sobre Thiago Almada: "En el partido contra Polonia debutó Thiago Almada. Es sabido que Thiago Almada está procesado por violación y abuso grupal. Quiero saber si después de jugar esos minutos que jugó no jugó más. ¿Ese fue un tema que se debatió con el grupo, hablaron de ese tema?"

Visiblemente sorprendido, el delantero le respondió con categoría: "No es una pregunta que tengo que contestar yo, y no es una pregunta que tengamos que responder hoy, hoy tenemos que disfrutar y yo estoy pensando ahora en disfrutar con la gente, no en esta pregunta", generando los aplausos de la gente.