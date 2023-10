Después de haber jugado en el Monumental los dos primeros partidos de local en las Eliminatorias, parecía que el Mario Alberto Kempes de Córdoba picaba en punta para ser escenario de Argentina vs. Uruguay el 16 de noviembre. Si bien estaba todo encaminado, crecieron las posibilidades de que dicho encuentro sea nuevamente en River Plate.

La idea de llevar el Clásico del Rio de la Plata al interior surgió por dos motivos: primero, que todo el país pueda disfrutar de los campeones del mundo; segundo, la cercanía del encuentro con los tres recitales de Taylor Swift en el Monumental (9, 10 y 11 de noviembre), lo que podría afectar el campo de juego.

Sin embargo, según informaron Leonardo Paradizo y Esteban Edul en ESPN F12, tanto el cuerpo técnico como los jugadores quieren afrontar esta cita clave en Núñez. Es por eso que habrá una reunión clave el próximo viernes 20 de octubre para evaluar la petición.

Qué dijo Scaloni sobre jugar en Córdoba

Cuando le dijeron que estaba todo resuelto para que Argentina vs. Uruguay fuera en Córdoba, el director técnico se mostró sorprendido: “¿Se confirmó el Kempes? ¿Sí? Bueno… No lo sabía”. No se lo vio muy entusiasmado con la idea.

Por qué Argentina prefiere jugar en el Monumental

El pedido de quedarse en Buenos Aires no se trata de un desprecio al interior ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con otros dos factores.

Por un lado, al igual que sucede con River, el impecable estado del campo de juego es una ventaja para quienes hacen de local allí, ya que es una superficie ideal para explotar el buen funcionamiento del equipo. Por otra parte, teniendo en cuenta el poco tiempo que hay para entrenar, no consideran ideal sumar dos viajes más (ida y vuelta a Córdoba) a la agenda. A esperar…

La última vez de Argentina fuera del Monumental por las Eliminatorias

El último encuentro oficial de Argentina en condición de local fuera de River Plate fue en marzo de 2022, en la penúltima fecha ante Venezuela. Dicho encuentro se jugó en La Bombonera y terminó 3 a 0. Nico González, Di María y Messi hicieron los goles de lo que fue la (temprana) despedida del equipo de nuestro territorio antes de Qatar 2022.

Si queremos encontrar la última visita al interior, toca retroceder hasta febrero de ese 2022. Precisamente en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Scaloneta se impuso por la mínima ante Colombia. El gol albiceleste lo anotó Lautaro Martínez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La próxima fecha FIFA será en noviembre y a los campeones del mundo le tocarán dos paradas bravísimas. El jueves 16 de noviembre, la Albiceleste recibirá a Uruguay; mientras que el martes 21 visitará a Brasil en el Maracaná.

Serán los últimos juegos de Argentina hasta 2024. Cabe recordar que la fecha FIFA de marzo del año que viene no será de Eliminatorias, sino que se disputarán amistosos contra selecciones europeas a definir. Probablemente, esos choques se llevarán a cabo del otro lado del charco.