Este lunes 18 de diciembre la UEFA realizó en su sede de Nyon, Suiza, el sorteo para confeccionar los cruces de los Octavos de Final de la Champions League 2023/2024. Dicho reparto anticipó un duelo crucial entre jugadores de la Selección Argentina: el que protagonizarán el Atlético de Madrid (líder de Grupo E) y el Inter de Milán (segundo del Grupo D).

Por un lado, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Diego Simeone, y del otro, Lautaro Martínez, capitán y máxima figura del elenco que comanda Simone Inzaghi. Las fechas todavía no están confirmadas por la UEFA, pero serían: el 13/14 o 20/21 de febrero se medirán en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, en tanto que el 5/6 o 12/13 de marzo definirán la serie en el Estadio Metropolitano de la capital española.

Por su parte, el Manchester City de Julián Álvarez chocará con el Copenhague (primero en el Parken Stadion de la ciudad danesa y después en el Etihad Stadium), el Real Madrid de Nicolás Paz con el Leipzig de Alemania (ida en el Red Bull Arena y la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu) y el Napoli de Giovanni Simeone frente al Barcelona.

Por otro lado, el PSV Eindhoven de Walter Benítez dirimirá su pase a los Cuartos de Final de la Champions League contra el Borussia Dortmund (Phillips Stadion primero y en el Signal Park el duelo decisivo), el Porto de Alan Varela afrontará sus Octavos de Final ante el Arsenal (la ida en el Estadio Do Dragao, la vuelta en el Emirates Stadium) y la Lazio de Valentín Castellanos chocará con el Bayern Munich (Olímpico de Roma y en el Allianz Arena). Por cierto, el cruce restante es París Saint-Germain contra Real Sociedad.

El sorteo de los playoff para los Octavos de Final de la Europa League para los argentinos

Este lunes 18 de diciembre también se desarrolló el sorteo de los playoff para los Octavos de Final de la UEFA Europa League. La Roma de Paulo Dybala y Leandro Paredes se medirá al Feyenoord de Santiago Giménez (hijo del ex Boca Christian Giménez), el Milan de Luka Romero ante el Stade Rennes, el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi vs. Toulouse, Galatasaray de Mauro Icardi contra el Sparta Praga, Racing de Lens de Facundo Medina vs. Friburgo y el Olympique de Marsella de Joaquín Correa vs. Shakhtar.

Los otros partidos serán: Young Boys vs. Sporting de Lisboa y Sporting Braga vs. Qarabag. Vale recordar que estos son los duelos entre los terceros de la fase de grupos de la Champions League y los segundos de la fase de grupos de la Europa League. Los que ganen, avanzarán a los Octavos de Final de la Europa League contra los que se ubicaron primeros en las zonas de este competencia.

El Real Betis de Guido Rodríguez y Germán Pezzella ya tiene rival en los playoff de la Conference League

El Real Betis de Guido Rodríguez y Germán Pezzella, al quedar tercero en la fase de grupos de la Europa League, cayó a los playoff para los Octavos de Final de la Conference League, instancia en la que enfrentará al Dinamo Zagreb. Además, al Olimpiacos de Francisco Ortega, Nicolás Freire y Santiago Hezze le tocará ante Ferencváros; el Ludogorets de Franco Russo y Matías Tissera vs. Servette, el Royale Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister vs. el Frankfurt de Lucas Alario y el Ajax de Gerónimo Rulli y Gastón Ávila vs. Bodø/Glimt.