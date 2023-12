Aunque a los hinchas les duela, la Selección Argentina dejará atrás el manto con el que llegó a la gloria en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que siguió utilizando, ya con la tercera estrella, durante los compromisos que el equipo tuvo durante el 2023 entre juegos de exhibición y las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Así lo reveló Footy Headlines, el sitio que viene filtrando detalles desde hace meses de cómo será la nueva camiseta de la Albiceleste. Esta vez publicó una imagen en la que la prenda se ve de frente completa, con el distintivo de la AFA, el parche de campeón del mundo y las etiquetas de la marca que la viste ininterrumpidamente desde hace más de 20 años en dorado.

Resta definir si la Selección Argentina estrenará indumentaria en la fecha FIFA de marzo (aún con rivales y sedes a confirmar por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino) o si directamente lucirá la novedosa armadura celeste y blanca en la Copa América que se llevará a cabo a mitad del 2024 en los Estados Unidos.

Cabe recordar que tanto la Copa América de Brasil 2021 como la Finalissima que se disputó en el Estadio de Wembley contra Italia, campeón de la Euro 2020, la Scaloneta vistió la camiseta que tenía bastones verticales con un diseño camuflado con distintos tonos en celeste. Luego fue reemplazada por la que se usó en Qatar 2022.

¿Cómo será la nueva camiseta de la Selección Argentina para el 2024?

La Selección Argentina defenderá el título de la Copa América que ganó en Brasil en 2021 en los Estados Unidos a mitad del 2024 con una camiseta distintita a la que estuvo utilizando desde Qatar 2022 hasta su última presentación en el Estadio Maracaná por la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026.

En este caso, en las mangas predomina el blanco y las tiras características de la marca estarán en celeste hasta la mitad del retazo. Después tendrá un solo bastón vertical celeste que irá en el centro y los distintivos serán en dorado. Además, en el cuello el orden de los colores será idéntico al de la bandera nacional.

¿Dónde jugará Argentina en la fecha FIFA de marzo?

Todavía no está definido en dónde la Selección Argentina jugará sus partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de marzo. En un primer momento, la idea del cuerpo técnico era enfrentar a dos potencias en territorio europeo. No obstante, la gran mayoría de los equipos de élite ya tienen cerrados sus compromisos. Por eso, emerge la chance de que la Albiceleste termine visitando Estados Unidos para medirse con combinados de Concacaf. No obstante, también hay una invitación de Asia, pero el plantel no querría repetir el viaje que ya hicieron en junio de este año para enfrentar a Australia e Indonesia.