Dibu Martínez reveló una de las claves para que Argentina pierda la final del Mundial

El arquero además reveló que no siente la necesidad de atajar en el fútbol argentino para sentir el amor de la gente.

Uno de los momentos más dolorosos para todos los argentinos amantes del fútbol fue perder la final del Mundial 2026 ante España. Si bien los europeos fueron ampliamente superiores en el desarrollo del juego, el resultado fue corto y todo se definió en el tiempo extra. Emiliano Martínez se refirió a las teorías conspirativas que surgieron después, a lo sucedido aquella jornada en Nueva Jersey y explicó por qué no tiene la necesidad de atajar en el fútbol argentino.

En diálogo con Los Edul, Dibu Martínez puso el foco en el poco tiempo de descanso que tuvo la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Estuvimos 51 días viajando. Muchos pensaban que nos sentábamos a tomar mates. Si el partido hubiese sido a las 8 de la noche, capaz hubiéramos estado mejor. Al menos podíamos dormir una siesta”.

Además, agregó, en relación a lo sucedido en Qatar 2022: “Acá tuvimos tres días entre la semifinal y la final con un viaje y un entrenamiento cortado. Estábamos fusilados“. Respecto a las teorías conspirativas afirmó: “Hoy en día se creen todo. ¿Quién va a querer perder una final del Mundo? Por más plata que te den es imposible”.

Por otro lado, reveló que tanto Argentina como España tenían en claro que si el Mundial se definía por penales la moneda caería de la mano de la Albiceleste: “Todos lo pensábamos. Hasta a ellos los escuché decir: ‘Tenemos que ganarlo acá. No podemos ir a penales’ cuando me fui al arco. Decí que me lo metieron justo en la primera pelota del segundo tiempo del tiempo extra”.

Emiliano Martínez tras la final del Mundial. (Foto: Getty).

“¿Viste cuando sentís que no va a entrar? Yo creo que ellos lo sentían. Me lo dijo uno de los arqueros de ellos, que menos mal que lo ganaron en el partido”, agregó. Por otro lado, contó que sintió el respaldo de Scaloni: “El técnico me bancó. ¿Cómo no le voy a responder en una final que es cuando más me necesitaba? Yo veía que a mis compañeros no les daba y ahí yo tenía que aparecer“.

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¿Jugar en el fútbol argentino?

“Jugando para Argentina juego para todos los argentinos, si juego para Boca, River o Independiente es lo mismo. Yo me siento identificado con la gente cuando juego en la Selección, no necesito jugar en un club argentino para sentir ese cariño”, completó el Dibu. Cabe recordar que el arquero se formó en las Inferiores de Independiente, pero que nunca llegó a debutar en Primera.

Dibu Martínez recibe el cariño de la gente. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Emiliano Martínez desmintió teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 perdida ante España.

desmintió teorías conspirativas sobre la final del perdida ante España. Dibu Martínez señaló el desgaste físico tras 51 días de viaje durante el Mundial.

señaló el desgaste físico tras durante el Mundial. Emiliano Martínez descartó la necesidad de jugar en clubes del fútbol argentino para recibir cariño.