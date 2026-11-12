Con Emiliano Martínez dado de baja para enfrentar a Uruguay en La Bombonera, se conoció quién llevará la cinta de capitán.

Luego de muchos idas y vueltas se confirmó que Emiliano Martínez no estará desde el arranque contra Uruguay en el primer amistoso de la Selección Argentina en la ventana internacional de noviembre. En su lugar, será Gerónimo Rulli quien cuide los tres palos. Además, el arquero del Manchester City portará la cinta de capitán.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde su impresionante lesión en la mandíbula, que requirió una intervención quirúrgica, Martínez hizo todo lo posible por jugar para la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni consideran que sería un riesgo innecesario ponerlo de titular contra el seleccionado charrúa. En cambio, la decisión más sencilla y que le permitirá a Scaloni y compañía dormir tranquilos es darle la titularidad a Rulli, junto con la cinta de capitán, ante las numerosas bajas en la lista para esta fecha FIFA.

🇦🇷©️ GERÓNIMO RULLI SERÁ EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. URUGUAY ESTE VIERNES EN LA BOMBONERA. ℹ️ @MonroigDiego https://t.co/BINI92LgFh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Los méritos de Rulli

Rulli disfruta de un buen presente en el Manchester City, aunque es el segundo en la consideración de Enzo Maresca, por detrás de Gianluigi Donnarumma. El Dibu sigue siendo la primera opción de la Albiceleste, pero Rulli merecía una oportunidad para mostrarse ante un rival de renombre y en un partido caliente, aunque se lo considere un amistoso.

Aunque su puesto no debería estar en riesgo, ningún arquero quiere ver a su suplente ocupar su lugar, por más intrascendente que parezca el partido. Martínez lo tiene en claro y es una de las razones por las que buscó decir presente contra Uruguay de todas las formas posibles.

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El Dibu, a un partido de un récord con la Selección

Además, el Dibu está a una valla invicta de alcanzar a Sergio Romero (47) y compartir el primer puesto entre los arqueros con más partidos sin recibir goles en la Selección. Claramente, ese dato no se le escapa a Martínez, que busca reescribir los libros de historia cada vez que representa al país en una cancha de fútbol.

Por lo pronto, el arco de la Selección en La Bombonera estará bajo la custodia de Rulli. De cara al segundo y último amistoso contra Costa Rica en Córdoba, no hay tantas certezas sobre quién será el elegido para ponerse el buzo de arquero de la Albiceleste.

Gerónimo Rulli de la Selección Argentina.

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Un capitán temporal para la Selección

En cuanto a la decisión de darle la cinta a Rulli, no llega como una sorpresa. Scaloni anticipó quién sería el capitán para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. El DT de la Argentina dejó en claro que sería el arquero titular quien llevaría la cinta, ya fuera el Dibu, de estar disponible, o Rulli.

Con Martínez descartado y Rulli confirmado, se terminó la incógnita sobre la capitanía. Ante las ausencias por lesión de Cristian Romero y Lautaro Martínez, la cinta quedó vacante y finalmente será Rulli, a quien quizás muchos no le conozcan la voz, quien la lleve contra Uruguay.

En síntesis

Gerónimo Rulli será el arquero titular y capitán de Argentina contra Uruguay en La Bombonera.

será el arquero titular y capitán de Argentina contra Uruguay en La Bombonera. Emiliano Martínez no jugará tras la lesión y operación reciente en su mandíbula.

no jugará tras la lesión y operación reciente en su mandíbula. Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba en su segundo amistoso de noviembre.