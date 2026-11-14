El conjunto uruguayo se impuso por 2 a 1 en La Bombonera con dos tantos de pelota para al inicio del segundo tiempo.

Empezó la era post Messi en la Selección Argentina y el resultado no fue el esperado. Los dirigidos por Lionel Scaloni recibieron a Uruguay en La Bombonera y cayeron por 2 a 1 en un amistoso internacional. La falta de interés general hizo que varias tribunas ni siquiera se abran en un estadio que no tuvo más de 20 mil espectadores.

Scaloni sabe muy bien que se viene un recambio lógico. Ya sin Messi ni Otamendi, sumado a las ausencias -ya se por no haber sido convocados por rendimiento o por lesión- de jugadores de la talla de Lo Celso, De Paul, Lautaro Martínez y Cuti Romero, la Albiceleste no mostró su mejor cara ante la Celeste, que tampoco hizo gran mérito para ganarlo.

El primer tiempo fue chato, parejo y hasta aburrido, pero el inicio de la segunda mitad tuvo a un Uruguay haciéndose fuerte en la pelota parada y, de dos córners llegaron los goles. El primero fue una fatalidad, tras un gol en contra de Leonardo Balerdi, mientras que el segundo lo marcó Maxi Araújo, prácticamente con la espalda.

Si bien es cierto que la pelota hizo una parábola extraña, Gerónimo Rulli -capitán y reemplazante de Dibu Martínez- pudo haber hecho algo más. El propio arquero se refirió al segundo tanto de la Celeste en diálogo con la prensa en zona mixta: “Fue muchísima mala suerte, se agacha y creo que le pega en el GPS, salió muy alta, salió atrás mío y no pude hacer nada”.

URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA



A los 53', Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. pic.twitter.com/GU0tqX76Is — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Además, agregó: “En líneas generales, sacando los dos goles estos que nos llevaron a la derrota, se vio una selección muy seria, una selección que intentó hacer un buen fútbol, que intentamos generar ocasiones, que las tuvimos, pero el resultado fue negativo, pero nos tenemos que ir con sensaciones positivas”.

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¿Qué se le viene a Argentina?

La Selección Argentina enfrentará el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 20 horas, a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán volver al triunfo tras la caída inesperada ante Uruguay en La Bombonera por 2 a 1.

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