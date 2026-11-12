Lionel Scaloni se refirió a la decisión de dejar a Rodrigo De Paul fuera de la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre de 2026.

Durante una emotiva conferencia de prensa, Lionel Scaloni, quien renovó su contrato con la Selección Argentina, abordó varios de los principales temas relacionados con la Albiceleste. Así como reveló cuál es la idea de la Selección con la 10 tras el retiro de Lionel Messi, también explicó la ausencia más resonante de esta convocatoria: la de Rodrigo De Paul.

De Paul no es ajeno al centro de atención. Desde sus looks hasta sus comentarios y su comportamiento, todo queda bajo la lupa cuando se trata del “Motorcito”. Tal es así que su gran amigo, Messi, salió a defenderlo de las críticas que recibió por sus actuaciones con la Selección Argentina.

Esta vez, no obstante, fue Scaloni quien habló de De Paul y justificó la decisión de dejarlo fuera de la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre. Lejos de dar por terminada la historia de Rodrigo en la Selección, Scaloni dejó en claro que está en manos de De Paul reclamar su lugar en el seleccionado albiceleste.

Sin embargo, el mensaje del entrenador también incluye una clara advertencia al volante surgido de Racing Club y se suma a las críticas que apuntan contra el futbolista por su, para muchos, apresurada decisión de emigrar del fútbol europeo a la MLS.

Testimonio de Scaloni sobre De Paul

“Con Rodrigo (De Paul) sí que hablé en la anterior convocatoria y le dije lo que pensaba. Es un futbolista que a nosotros nos ha dado un montón y que no tiene las puertas cerradas. Necesitamos también la mejor versión de él. Sabe muy bien que, estando al 100 % y compitiendo todos los partidos, es un futbolista importante.

“Ahora hemos decidido que vengan otros chicos. Queremos ver a otros jugadores jóvenes en su posición y que puedan aportarnos también”, Scaloni admitió durante su conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

Publicidad

Rodrigo De Paul, mediocampista del Inter Miami.

Una nueva era en la Selección Argentina

Aunque Scaloni aclaró que De Paul aún puede regresar a la Selección, su mensaje demuestra que el mediocampista de 32 años ha perdido terreno y tendrá que recuperarlo si quiere volver a vestir la Albiceleste. Aprovechando el recambio generacional que supone el retiro de Messi, Otamendi y otros referentes de la Selección, Scaloni y su cuerpo técnico apuestan por los más jóvenes.

Además, los favorece el hecho de que el seleccionado no disputará partidos oficiales durante un largo tiempo. Por ello, pueden darse el lujo de probar distintas variantes.

Publicidad

Mundial 2026 le pasa factura a De Paul

Tras un Mundial 2026 en el que De Paul estuvo en el ojo de la tormenta y su actuación fue foco de incansables críticas, era de esperarse que se le diera un tiempo fuera del seleccionado a quien supo ser una pieza clave de los mejores años de la “Scaloneta”.

No tiene por qué ser un castigo, aunque es un claro llamado de atención. La decisión de Scaloni puede llevar a De Paul a reflexionar y mejorar de cara a futuras fechas FIFA. Tal vez ya no haya un lugar para él en la Albiceleste, pero eso dependerá de cómo rindan las nuevas caras en la mitad de la cancha.

Lo que está claro es que De Paul se adentra en una carrera contrarreloj para regresar a la lista de la Selección y que su estadía en el fútbol norteamericano puede costarle caro. Al fin y al cabo, jugar en el Inter Miami sin resignar la Selección Argentina puede ser algo reservado únicamente para un jugador como Messi.

Publicidad

En síntesis