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Carabao Cup

Gero Rulli atajó dos penales y fue el héroe de Manchester City en la Carabao Cup

El arquero argentino fue titular ante Brighton y contuvo dos ejecuciones en la tanda tras el 2-2 en los 90 minutos.

Gerónimo Rulli, la figura de Manchester City ante Brighton
© Getty ImagesGerónimo Rulli, la figura de Manchester City ante Brighton

Gerónimo Rulli se vistió de héroe en el Etihad Stadium. El arquero de la Selección Argentina fue titular en Manchester City y terminó siendo la figura en la clasificación por penales ante Brighton por la Carabao Cup (Copa de la Liga de Inglaterra).

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Los equipos de la Premier League se enfrentaron este miércoles por la cuarta ronda y empataron 2-2 en el tiempo regular. Fue entonces cuando apareció Rulli con dos atajadas para que Manchester City se imponga por 4-3 y avance a la siguiente instancia.

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Los futbolistas de Manchester City saludan a Rulli (Getty Images)

Los futbolistas de Manchester City saludan a Rulli (Getty Images)

Enzo Fernández, por su parte, fue suplente e ingresó a los 86 minutos en lugar de Nico O’Reilly. En la tanda, el mediocampista argentino con pasado en Chelsea convirtió su penal.

Los dos penales atajados por Rulli en Manchester City vs. Brighton

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En síntesis

  • Gerónimo Rulli atajó dos penales en la clasificación del Manchester City.
  • Manchester City venció 4-3 en penales al Brighton por la Carabao Cup.
  • Enzo Fernández ingresó a los 86 minutos y convirtió su penal.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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