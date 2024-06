La Selección Argentina disputa su segundo y último amistoso de preparación para la Copa América 2024. Este viernes 14 de junio enfrenta a su par de Guatemala en el Commanders Field, ubicado en Maryland, Estados Unidos. A continuación, te contamos detalles sobre este gigante estadio.

El combinado de Lionel Scaloni vuelve a otro recinto de enormes dimensiones, una costumbre durante estos partidos que jugará en los Estados Unidos, sede de la Copa América 2024. Recientemente, el pasado domingo 9 de junio, jugó ante Ecuador en el Soldier Field de Chicago, con capacidad para 61.500 espectadores.

El estadio en donde juega Argentina ante Guatemala

El Commanders Field está ubicado en Landover, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Es un estadio con una capacidad para 58.000 espectadores, que destaca por ser la casa de los Washington Commanders, equipo de la NFL (fútbol americano).

Se inauguró el 14 de septiembre de 1997 con el nombre de Jack Kent Cooke Stadium. Su construcción, que demandó 251 millones de dólares, estuvo directamente apuntada para albergar a este equipo de fútbol americano de Washington. En 1999, la empresa de paquetería FedEx adquirió los derechos del nombre y se convirtió en el FedEx Stadium.

Sin embargo, con el cambio de dueños y el final del contrato con la empresa de paquetería, se cambió el nombre por el de la propia franquicia de Washington, Commanders Field en este año.

El Commanders Field ya recibió a la Selección Argentina y otros partidos de fútbol

Si bien el Commanders Field destaca como estadio para partidos de fútbol americano, también es utilizado para otros deportes. En el fútbol ya tiene algunos antecedentes, incluso con la Selección Argentina.

El 28 de marzo de 2015, este mismo estadio, recibió a la Argentina de Gerardo Martino enfrentando a El Salvador en un partido amistoso. Fue triunfo de la ‘Albiceleste’ por 2-0 con goles de Néstor Renderos en contra y Federico Mancuello.

Esta cancha en Maryland fue sede de la Copa del Mundo Femenina en 1999 para dos partidos de cuartos de final. Y también recibió algunos partidos amistosos: DC United vs. Chelsea (2005), DC United vs. Real Madrid (2009), Barcelona vs. Manchester United (2011), El Salvador vs. España (2014), DC United vs. Columbus Crew (2014) y Manchester United vs. Inter de Milán (2014).

La formación de la Selección Argentina ante Guatemala

Para jugar en el Commanders Field de Maryland, Lionel Scaloni dispone de la siguiente formación titular para la Selección Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Valentín Carboni, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.