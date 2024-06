A Lionel Scaloni todavía le queda el corte de tres futbolistas por hacer a la lista definitiva y un último partido amistoso de preparación, el viernes ante Guatemala, antes de ultimar los detalles para el estreno de la Selección Argentina en una nueva edición de la Copa América, enfrentando a Canadá el próximo 20 de junio en Atlanta.

Con vistas a la competencia en la que defenderá el título conquistado en 2021, Gastón Edul avisó en TyC Sports que solo son cuatro los futbolistas que hoy por hoy tienen el mote de indiscutibles para el entrenador, afirmación que resultó curiosa incluso entre sus compañeros en el programa Superfútbol por lo reducido del número en función de tantos otros jugadores que tuvieron gran importancia a lo largo de su ciclo y puntualmente en la obtención del título mundial en Qatar.

“Hay cuatro jugadores que no salen nunca de la Selección Argentina. Eso es ser indiscutible. Dibu Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul y Lionel Messi son los titulares indiscutidos. Los primeros tres no salen nunca, no importa si es amistoso, si falta poco para un partido importante. Con Messi depende de él”, señaló el periodista desde Estados Unidos.

En el repaso de nombres, dijo que ese número podría ampliarse a cinco si se contempla la figura de Nicolás Otamendi, quien viene de ser suplente de Lisandro Martínez en el amistoso ante Ecuador pero que está llamado a volver a compartir la zaga con Cristian Romero.

La Selección Argentina disfrutó del cariño de su gente en Chicago.

La situación de Di María

En relación a Ángel Di María, que tomó la decisión de despedirse de la Selección Argentina tras la Copa América, Gastón Edul explicó que si bien no admite discusión como referente y como superestrella del plantel, Lionel Scaloni ha demostrado a lo largo del ciclo con sus decisiones que su lugar en la alineación titular no está asegurado.

“En 2023 lo hizo alternar mucho a Fideo, casi que no lo hizo coincidir con Messi en ningún partido. Di María recontra debería estar ahí. Pero en la dinámica de elecciones de Scaloni, entra y sale. Esa es la verdad”, expresó el periodista en TyC Sports.

Enzo Ferández y Alexis Mac Allister

En relación a dos mediocampistas que marcaron altísimos puntos de rendimiento en el Mundial de Qatar, con Alexis Mac Allister con mejor presente a nivel de clubes y Enzo Fernández habiendo sido víctima en parte de la irregularidad de Chelsea, el periodista señaló que si no los contempla en la lista de indiscutibles en la alineación titular para el DT es porque ambos han rotado de posición e incluso salido del equipo en diferentes momentos. “Puedo decir que están apenas un escalón por debajo. Pero los que no salen nunca son Dibu, Cuti, De Paul y Messi”, remarcó.