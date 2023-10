Leandro Paredes, integrado a la disciplina de la Selección Argentina y listo para afrontar el duelo de la cuarta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL ante Perú este miércoles; y Paulo Dybala, quien a causa de una lesión no formó parte de la convocatoria de Lionel Scaloni, podrían quedarse sin entrenador a partir de junio del año próximo.

En Roma hay preocupación en relación a la continuidad de José Mouriho, debido a que no ha habido acercamientos para poder extender el vínculo con el director técnico portugués que expira al término de la presente temporada. Según avanzó el periodista Gianluca Di Marzio, ese acercamiento no sucederá, por lo que el club italiano y The Special One separarán sus caminos a mediados del año próximo.

Esto podría repercutir también el el futuro de Paulo Dybala, ya que fue Mourinho el encargado de convencerlo de rechazar algunas de las ofertas que recibió en el último mercado de fichajes y quedarse en Roma para buscar juntos un título para el club que se les negó la pasada temporada, en la que quedaron subcampeones de la Europa League tras perder en la final ante Sevilla.

Distinta sería la situación de Leandro Paredes, quien regresó al club capitalino después de más de seis años, tras pasar por Zenit de San Petesburgo, PSG y Juventus; y que firmó un contrato hasta junio de 2025 cuando no le sobraban los pretendientes en la élite del fútbol europeo por la poca continuidad que había tenido en Turín.

Por el lado de Mourinho, había tenido ofertas para dejar el club previo al inicio de la temporada. Desde el multimillonario fútbol de Arabia Saudita habían intentado seducirlo con el mayor salario de su carrera y también sonó como candidato de varias selecciones tras el Mundial de Qatar, como las de Estados Unidos, Portugal y Bélgica. Nada lo tentó más que embarcarse en una nueva temporada con Roma, pero en el último tiempo, siempre según Di Marzio, habría tenido algunos roces con la directiva que lo hicieron plantearse que su ciclo llegará a su fin con el de la presente temporada.

El presente del equipo al que arribó en 2021 no ayuda demasiado a la hora de hacerlo cambiar de parecer debido a que con ocho jornadas disputadas de la Serie A se ubica en la décima posición, producto de la irregularidad que denotan sus tres victorias, dos empates y tres derrotas. Mejor está siendo la producción en la Europa League, segundo torneo en importancia del orden europeo, habiendo ganado en sus dos primeras presentaciones de fase de grupos, ante 2-1 visitando al Sheriff Tiraspol y 4-0 como local ante el Servette suizo.

Los números de Mourinho en Roma

Desde su llegada al club, José Mourinho lleva dirigidos 120 partidos, de los que ganó 60, empató 27 y perdió 33; lo que le reporta una discreta efectividad del 57,5 por ciento de los puntos obtenidos. En las dos temporadas anteriores de Serie A dejó al equipo en la sexta posición y en el orden europeo, además del último subcampeonato de Europa League, el título obtenido durante su primera temporada en la Conference League, tercer torneo continental en importancia, le queda algo chico a su reputación ganadora.

¿Cuántos títulos conquistó Mourinho como entrenador?

José Mourinho es uno de los entrenadores más ganadores en actividad. En total suma 21 títulos nacionales y 5 a nivel internacional, destacándose las Champions League que consiguió con Porto e Inter de Milán. Además de estos dos equipos, a lo largo de su carrera ha aportado trofeos a las vitrinas de Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma.