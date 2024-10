El Atlético de Madrid de Diego Simeone sumará a otro argentino

El Atlético de Madrid se seguirá copando de argentinos. Hasta entonces, en el plantel principal se encuentran: Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso. Además, el entrenador es de Diego Simeone y sus colaboradores son: Nelson Vivas, Gustavo López y Pablo Vercellone.

Y como si fueran pocos, el Cholo está pensando en incorporar a un defensor albiceleste para suplir la sensible baja de Robin Le Normand, quien no tiene fecha prevista para su vuelta del duro golpe que sufrió en su cabeza en el partido con el Real Madrid el pasado 29 de septiembre. El ex Real Sociedad chocó con Aurelién Tchouaméni y se llevó, por lejos, la peor parte.

Se trata de Gerónimo Spina, quien dejó Estudiantes de La Plata a mediados del 2023 (envuelto en polémicas, porque, según el Pincha, de un momento a otro se fue a vivir a España) y que hasta entonces forma parte del Atlético de Madrid B, equipo con el que ya suma cuatro presencias en esta temporada en el torneo de la Primera Federación.

Diego Simeone ya lo incluyó en el banco de suplentes para el partido que el Atleti disputó ante el Benfica en Lisboa por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, y durante la fecha FIFA formó parte de los entrenamientos con los jugadores que no fueron convocados por sus respectivos combinados nacionales.

Gerónimo Spina jugando la UEFA Youth League para el Atlético de Madrid Sub 19.

Conforme a diferentes reportes de medios que siguen el día a día del Atlético de Madrid, el entrenador colchonero tiene en mente a Spina para incorporarlo al plantel principal, por lo menos, hasta que Le Normand pueda reintegrarse. Por lo pronto, se espera que forme parte de la citación para el encuentro con el Leganés de este domingo.

Atlético de Madrid busca volver al triunfo

El Atlético de Madrid hace tres partidos que no gana, por lo que necesita volver a sumar de a tres puntos para que el ambiente no se empiece a caldear. Será, entonces, este domingo cuando frente al Leganés por LaLiga busque cortar la mala racha que hilvana los empates con Real Madrid y Real Sociedad y la derrota con el Benfica.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid vs. Leganés por LaLiga?

El Atlético de Madrid se enfrentará en el Estadio Metropolitano al Leganés este domingo 20 de octubre desde las 16:10 horas de Europa Central, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 10 de LaLiga de España.