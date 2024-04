Así como comparten el plantel de la Selección Argentina, a partir de junio podrían jugar juntos en Brighton and Hove Albion.

En el último mercado de pases, el Colo Barcofue la gran apuesta que realizó la dirigencia de Brighton and Hove Albion, que buscó al ex futbolista de Boca y que tuvo la oportunidad de ser convocado a la Selección Argentina para la fecha FIFA donde se llevaron a cabo los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica.

Si bien la continuidad de Roberto De Zerbi es toda una incógnita, los scoutings siguen trabajando en pos de poder potenciar y jerarquizar al plantel. Por eso mismo, están observando de lleno a uno de los compañeros de Barco en el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022: Nicolás González.

La idea es que el juvenil surgido de las inferiores de Boca pueda tener un socio por el sector izquierdo, ya que el extremo de Fiorentina se mueve por el mismo andarivel, lo que sería de gran ayuda para generar un gran complemento a la hora de crear el juego ofensivo de los ingleses que, en la actualidad, se encuentran en la mitad de la tabla de la Premier League.

Hasta el momento, y según lo que comunicaron desde Tutto Mercato, la junta directiva de Brighton and Hove Albion no realizó una oferta por González, a quien buscaron en el pasado cuando también había aparecido en el radar de Brentford. ¿Será el momento de despegue para el ex Argentinos Juniors?

Los números de Nicolás González en Fiorentina

El veloz extremo argentino acumula 33 anotaciones y 18 asistencias al cabo de 116 encuentros oficiales con la camiseta de Fiorentina.

La oferta que rechazó Fiorentina por Nicolás González

En el último mercado de pases, desde Fiorentina se encargaron de declinar la posibilidad de que Nicolás González emigre de la institución: rechazaron una propuesta de Brentford, la cual ascendía a 43 millones de euros.