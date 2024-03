Roberto de Zerbi, actual director técnico de Brighton, no para de aparecer en las listas de candidatos para clubes importantes de Europa. Se lo vinculó con clubes como FC Barcelona, Liverpool FC y hasta Chelsea. Pero, ahora, su nombre sonó en Alemania para ser el reemplazante de Thomas Tuchel, una vez que deje Bayern Múnich.

El italiano supo ganarse los elogios de la prensa especializada y de varios colegas, como Pep Guardiola, debido a su trabajo en Brighton. La irrupción del equipo de las Gaviotas en la Premier League y su clasificación a torneos internacionales en la última temporada generó buenas sensaciones. Si bien durante este año ha tenido más dificultades, su trabajo sigue generando admiradores.

Su continuidad en el conjunto inglés está en duda. Ante los rumores que lo ponen en un equipo más grande, surge la duda en Brighton respecto a lo que ocurrirá con algunas figuras, como los casos de los argentinos Facundo Buonanotte y, sobre todo, Valentín Barco.

Bayern Múnich aparece como el último pretendiente de Roberto de Zerbi. Debido a la salida ya confirmada de Tuchel, se busca entrenador en Baviera. Si bien el gran candidato es Xabi Alonso, el italiano aparece como una segunda opción en caso de que no llegue el español.

Bayern Múnich suma a Roberto de Zerbi como candidato a técnico para la próxima temporada

De Zerbi no tiene definido su futuro, pero clubes no le faltan para continuar su carrera, si es que quiere salir de Brighton. Liverpool lo tiene como opción, Chelsea también, mientras que Barcelona no puede pagar su cláusula de salida de 10 millones de euros.

El Bayern es el último club en interesarse por sus servicios. Según informó Sky Alemania, el italiano aparece como una segunda opción para dirigir a los Bávaros. Es que el gran favorito y deseado por la directiva es el español Xabi Alonso, de gran temporada con Bayer Leverkusen.

No obstante, Alonso no tiene definida su salida del Leverkusen. De hecho, su foco absoluto en la temporada, donde podría ganar la Bundesliga (y sigue con vida en la DFB Pokal y la UEFA Europa League) hace que su futuro lo defina recién en los próximos meses. Si decide no ir al Bayern, el actual técnico del Brighton aparece como una opción potable en Múnich.

¿Cómo afectaría al Colo Barco la salida de Roberto de Zerbi de Brighton?

Para Valentín Barco, la salida de su actual técnico puede representar un contratiempo en su desarrollo en el fútbol europeo. De Zerbi, poco a poco, empieza a conocer todas las cualidades que le puede aportar a su equipo, pese a no sumar aún demasiados minutos.

Un cambio de técnico prematuro para el ex Boca obligará a que el nuevo técnico tenga que conocerlo y, de ahí, tomar una decisión sobre si lo utilizará o no en el futuro en su equipo. Brighton confía en Barco, pero la continuidad del entrenador italiano empieza a ser un factor.

En los últimos días, el CEO de Brighton, Paul Barber, insistió en que el club quiere continuar el vínculo con su actual técnico, pero sabe que no la tienen fácil. “No queremos perder a De Zerbi, es uno de los mejores del mundo (…) Roberto ama a Brighton y a todas las personas involucradas aquí, pero en algún momento en el futuro puede optar por llevar esa base de habilidades que tiene a otra parte“, dijo en declaraciones a The Athletic.