En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina que busca un nuevo título en su historia, se enfrenta contra la Selección de Colombia en el marco del partido correspondiente a la final de la Copa América de Estados Unidos.

Previo a este encuentro, que será su décima final con la Albiceleste, Lionel Messi tuvo un importante gesto con el resto del plantel, ya que decidió hacerle un regalo a cada uno de los 25 futbolistas que formaron parte de la delegación comandada por el entrenador Lionel Scaloni.

Este regalo, fue un auricular de vincha para cada futbolista, y el mismo está ploteado con los colores de la Selección Argentina, mientras que en los costados aparece el escudo de la AFA, que viene con las tres estrellas por los tres títulos del mundo que logró el seleccionado en su historia.

Quien reveló esta noticia, fue Roberto Garnacho, el hermano de Alejandro, que está disputando su primer torneo con la camiseta albiceleste, quien en su cuenta de Twitter publicó un posteo con una imagen de los auriculares y escribió: “Messi regaló 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo , oficialmente puedo decir que recibí un regalo de Leo”.

El regalo de Lionel Messi al plantel argentino. (Foto: Twitter: @garna1k).

Esta no es la primera vez que el capitán argentino tiene un gesto así con el plantel de la Selección, ya que luego de obtener la Copa del Mundo de Qatar en 2022, decidió regalarle un Iphone a cada integrante del equipo, y también a los ayudantes que estuvieron durante su estadía en el certamen.

Además, el año pasado, luego de ganar la Leagues Cups, su primer título con Inter Miami, la Pulga también le regaló auriculares a sus compañeros, con los colores de las Garzas. “Eso es… Eso fue de Messi para el equipo”, comentó DeAndre Yedlin cuando los mostró por primera vez.

Messi palpitó la final de la Copa América

“En la final me voy a encontrar mejor. Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después van a hacer que para la final me encuentre todavía mejor“, expresó el capitán en diálogo con Marcelo Benedetto, para DSports.