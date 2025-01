Tras ser figura ante U de Chile, Miguel Borja habló sobre su futuro en River: "La decisión que tomé fue clara"

Con un gol y una asistencia, Miguel Borja fue clave en la victoria de River ante Universidad de Chile en el primer amistoso y primer partido del 2025 para el equipo de Marcelo Gallardo. El colombiano fue uno de los 5 jugadores millonarios que disputó los 90 minutos y fue determinante al participar en los dos tantos de su equipo en el triunfo por 2 a 1 en Concepción.

Luego del partido, el delantero tomó la palabra ante los micrófonos de Disney + y habló de la pretemporada que realizó el plantel riverplatense en San Martín de Los Andes, a la que se refirió de manera contundente: “Fue brava, mucho doble turno, muchos kilómetros pero creo que es comida para las piernas, es lo que necesitábamos y se vio reflejado dentro del campo que fuimos superiores“.

Sin embargo, el ex Palmeiras y Junior no se expresó solamente a los preparativos para este 2025, sino que también habló sobre su futuro en medio de los rumores que circularon a fines del año pasado acerca de su posible salida. Es que Borja había perdido su lugar como titular indiscutido cuando llegó Marcelo Gallardo como DT y atravesó una sequía goleadora, que lo llevó a ser cuestionado por los hinchas e incluso a que se lo vincule con una desvinculación del club de Núñez.

A pesar de estos rumores, y de los intereses desde distintas partes del mundo por su pase, Borja no dudó al sentenciar que pretende seguir en el Millonario durante esta temporada: “La decisión que tomé a la hora de venir a River fue clara. Yo vine a competir. Me gusta la exigencia del club, me gusta lo que exige el mundo River. La idea es seguir acá para competir“. Al colombiano le queda un año de contrato, ya que su vínculo expira en diciembre del 2025. Por ende, ante sus declaraciones, quedó claro que no tiene intenciones de marcharse antes de ese momento.

Los clubes que quisieron a Borja

Durante las últimas semanas, cuando se empezó a rumorear una posible salida, equipos como Columbus Crew, Cincinnati FC, Inter Miami y Los Angeles FC de la MLS, Al Rayyan de Qatar y CSKA Moscú de Rusia se mostraron interesados en fichar a Borja. Sin embargo, ningún sondeo prosperó y, ante el deseo del propio futbolista, no se analizarán ofertas y se quedará en River a competir para ser el 9 titular durante esta temporada.

Borja ya había hablado de su futuro

Hace unas semanas, Miguel Borja dialogó con ESPN y contó cómo se siente en River y qué pretende para el futuro: “Quiero seguir en River por mucho tiempo. Creo que desde el primer día me hicieron sentir como en casa, creo que es diferente, el mundo River es algo especial. Mi familia se siente a gusto en Argentina y creo que lo lindo y lo especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso me gusta, me encanta que me exijan para ser mejor cada día. En River he sido feliz, he tenido plenitud y creo que he hecho muchas cosas que me han ayudado para ser feliz y espero que sea así por mucho tiempo”.

“Creo que mi año fue positivo, esto es un deporte colectivo y cuando las cosas no salen en lo colectivo sientes que hace falta algo. Cuando las cosas salen en lo colectivo y vos como 9 no marcas goles, ahí es la autocrítica interna. Yo cuando tengo que reconocer que no anduve bien, lo reconozco, creo que de ahí parte el éxito de una persona, cuando es valiente para reconocer que no le fue bien o no le pudo aportar al equipo”, concluyó el colombiano.

Los números de Miguel Borja en River

Desde su llegada al Millonario a mediados del 2022, el delantero colombiano de 31 años lleva disputados un total de 110 partidos. En los mismos, convirtió 54 goles y aportó 7 asistencias. Además, logró tres títulos locales: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

