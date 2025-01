Antes de que se inicie la Copa de la Liga el próximo fin de semana, Boca tendrá su estreno oficial de la temporada 2025 con el partido ante Argentino de Monte Maíz por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo comandado por Fernando Gago se enfrentará con el humilde equipo cordobés este miércoles, y antes de emprender el viaje rumbo a la provincia de Santa Fe para este duelo, el entrenador define al equipo xeneize que saldrá desde el arranque.

Para el mismo, Pintita recibió la noticia de que Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel, podría no estar disponible para el primer partido oficial del año debido a que el pasado viernes sintió una molestia en su tendón y comenzó a entrenarse diferenciado.

El zaguero zurdo no posee lesión o situación física de gravedad, por lo que no hay alarmas encendidas a largo plazo en Boca, aunque sí mantiene en vilo a Gago. Es que si no llega a entrenarse a la par del grupo durante este lunes o incluso el martes, Rojo quedará desafectado del partido por Copa Argentina.

En la posición defensiva escasearían opciones sin el ex Manchester United, ya que Rodrigo Battaglia aún no se ha podido entrenar por la demora de los papeles de parte de Atlético Mineiro, y Nicolás Figal sigue recuperándose de su lesión en el tobillo. Cristian Lema recibió el alta médica en las últimas horas y el sábado se entrenó a la par, por lo que el lungo ex Lanús podría tener su regreso a las canchas ante Argentino de Monte Maíz.

Rojo, entre algodones para el arranque del 2025

Otras alternativas que baraja Gago si Marcos Rojo no llega a estar en condiciones físicas son Mateo Mendia, Lautaro Di Lollo, el debut de Ayrton Costa o bien probar el sistema defensivo que utilizó en el amistoso ante Juventude, con una línea de 3 conformada por el ya mencionado Di Lollo junto con Tomás Belmonte y Lucas Blondel. Al Xeneize aún le quedan dos días de entrenamientos antes del estreno oficial de la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Ander Herrera debuta en Copa Argentina? Gago ya lo probó como titular en la práctica de Boca

La formación que paró Gago en el entrenamiento de Boca

Tras haber probado un sorpresivo once ante Juventude, el DT del Xeneize continúa probando variantes de cara al debut oficial. Este sábado, ante la reserva, utilizó una formación 4-3-3 con una zaga diferente con respecto a la de la última semana y con la inclusión de varios juveniles.

De esta manera, Gago inició el amistoso en Boca Predio con: Leandro Brey; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Ayrton Costa, Frank Fabra; Santiago Dalmasso, Ignacio Miramón, Juan Ramírez; Kevin Zenón, Milton Giménez y Lucas Janson.

Luego, cambió todo el equipo y diagramó el siguiente XI: Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Mateo Mendia, Marcelo Saracchi; Joaquín Ruiz, Ander Herrera, Esteban Rolón; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Carlos Palacios.

Publicidad

Publicidad

El apretado calendario de Boca para enero y febrero del 2025

MIÉRCOLES 22/1 – 21:10 en el estadio de Colón (SF) – Argentino de Monte Maíz / 32° Copa Argentina

DOMINGO 26/1 19.00 – Argentinos Jrs. (L) / Fecha 1 Copa de la Liga Apertura

MIÉRCOLES 29/1 – 19.15 Unión (V) / Fecha 2 Copa de la Liga Apertura

DOMINGO 2/2 – 19.15 Huracán (L) / Fecha 3 Copa de la Liga Apertura

SÁBADO 8/2 – 21.30 Racing (V) / Fecha 4 Copa de la Liga Apertura

MARTES 11/2 – 19.15 Ind. Rivadavia (L) / Fecha 5 Copa de la Liga Apertura

VIERNES 14/2 – 20.00 Banfield (V) / Fecha 6 Copa de la Liga Apertura

MARTES 18/2 21.30 Alianza Lima o Nacional (V) / Ida fase previa 2 de la Copa Libertadores

SÁBADO 22/2 19.15 Aldosivi (L) / Fecha 7 Copa de la Liga Apertura

MARTES 25/2 21.30 Alianza Lima o Nacional (L) / Vuelta fase previa 2 de la Copa Libertadores

VIERNES 28/2 20.00 Rosario Central (L) / Fecha 8 Copa de la Liga Apertura

El mercado de pases de Boca

ALTAS: Carlos Palacios, Ayrton Costa, Alan Velasco, Ander Herrera, Williams Alarcón y Rodrigo Battaglia.

NEGOCIANDO CON: Agustín Marchesín y Leandro Paredes.

BAJAS: Pol Fernández, Nicolás Valentini, Cristian Medina, Gabriel Vega, Gary Medel, Aaron Anselmino, Gabriel Aranda y Oscar Salomón.

ver también ¿Jabes Saralegui se va de Boca? El club argentino que se mostró interesado en él