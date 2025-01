Revelan el plan de mil millones de Aston Martin para separar a Max Verstappen de Red Bull

Max Verstappen es el vigente tetracampeón mundial de la Fórmula 1. Y luego de lo que fue la Temporada 2024, no quedan dudas de que es el mejor piloto de toda la parrilla. Sin embargo, eso es algo que tiene que ratificar cada año y en 2025 tendrá una ardua tarea para hacerlo por quinta ocasión.

El dominio de Red Bull con Verstappen sólo es equiparable a lo hecho por Mercedes con Lewis Hamilton -y Nico Rosberg– en la década pasada, y a lo hecho por la propia escudería austríaca con Sebastian Vettel, a finales de los 2000s. El resto de las escuderías no ha podido robarle a Toto Wolff y Christian Horner ni un campeonato de pilotos desde entonces y Lawrence Stroll está cansado de ello.

El máximo inversor y director de Aston Martin tiene un único objetivo: ser campeón mundial de la Fórmula 1, y para ello ha sacado la chequera, fichando a Fernando Alonso un par de temporadas atrás, y a Adrian Newey, el mejor ingeniero en la historia del deporte, para desarrollar su nuevo auto. Pero aún quiere ir por más, y desde Inglaterra aseguran que su próximo objetivo no es otro sino Max Verstappen.

Lawrence Stroll quiere volver a reunir a Verstappen y Newey en su escudería.

Stroll le ofrecería mil millones de dólares a Max Verstappen

El prestigioso medio británico, Daily Mail, afirma que el plan de Stroll estaría acompañado de un contrato por cinco años y 200 millones por temporada para Max Verstappen. Eso, quitando los bonus y sponsors, seria el cuádruple de lo que le paga actualmente Red Bull al tetracampeón del mundo. Con ello, alcanzaría la cifra de mil millones de dólares en su contrato, algo inédito en el deporte.

La oferta aún no se ha materializado, pero eso no significa que Aston Martin no haya iniciado contactos con el entorno de Verstappen. Y el reporte indica que “Max y su entorno mantendrán la mente abierta por ahora, verán cómo arma Red Bull su nuevo auto bajo las regulaciones del 2026”, por lo que cualquier movimiento de Max no será sino hasta 2027.

Alonso y Lance Stroll seguirán siendo los pilotos de Aston Martin por el momento.

Por el momento, la escudería cuenta con Fernando Alonso, que con 43 años sigue siendo un piloto confiable, y con Lance Stroll, hijo del dueño, que sigue sin estar a la altura del asturiano y que sostiene su lugar por la inversión de Lawrence en el equipo, a la espera de que de el salto al siguiente nivel en lo deportivo.