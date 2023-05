El INESPERADO sub 20 que se sumará a la gira de la Selección Argentina por Asia

Con varias sorpresas entre las ausencias y presencias, el pasado sábado las redes sociales de la Selección Argentina presentaron la nómina de convocados que confirmó Lionel Scaloni para la gira que el campeón del mundo tendrá en Asia en donde enfrentará a Australia en China y a Indonesia en dicho país el 15 y 19 de junio respectivamente.

Para este fecha FIFA, Scaloni hizo por primera vez un cambio bastante fuerte entre los que irán a la gira, ya que en la citación anterior se dieron los festejos con los campeones del mundo y fue una nómina muy similar a la que dio la vuelta en Qatar 2022. Ahora, el seleccionador ya empieza a pensar en el futuro y por eso, innovó con varias caras nuevas y prescindió de otros por decisión personal o por lesión.

Entre las sorpresivas presencias encontramos jugadores como Walter Benítez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Giovanni Simeone y Lucas Ocampos, además del llamado de Alejandro Garnacho entre los convocados, mientras que se destacan las ausencias de Franco Armani, Alejandro Gómez, Ángel Correa, Juan Foyth, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez (éstos 3 últimos por lesión o, en el caso del Toro, para someterse a un tratamiento en su tobillo para recuperarse en un 100% de una molestia).

Sin embargo, este lunes Scaloni volvió a sorprender y sumó un nuevo juvenil sub 20 a la nómina, siendo este Facundo Buonanotte . El talentoso volante de Brighton no pudo sumarse al Mundial de dicha categoría porque el club inglés no lo cedió -como el caso de Garnacho-, pero al ser considerado una futura estrella albiceleste, el entrenador de la mayor premió su temporada con solo 18 años con un llamado a la Selección campeona del mundo en la gira asiática.

Según informó Radio La Red, el juvenil surgido en Rosario Central se sumará a los anteriores 27 seleccionados para la fecha FIFA en donde Argentina jugará el 15 de junio en Beijing ante Australia y el 19 en Yakarta hará lo propio frente a Indonesia. Cabe recordar que esta gira es la última de amistosos previo al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, las cuales empezarán en septiembre. De esta manera, Scaloni comienza oficialmente a restructurar a la Selección campeona del mundo de cara a lo que se viene.