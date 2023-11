Claudio Echeverri atraviesa horas difíciles por la muerte de su abuela materna, con quien mantenía una relación muy cercana, justo cuando se encuentra en Indonesia con la Selección Argentina, en plena disputa del Mundial Sub 17 que mañana viernes la tendrá enfrentando a Mali en el partido por la medalla de bronce.

Una vez que se conoció la noticia, pues él mismo la despidió en sus redes sociales, desde la AFA, a través de la cuenta de Twitter oficial de la Selección, quisieron dejar también un mensaje para acompañar al Diablito y expresar su señal de luto.

“Querido Diablito, todos los que integramos las Selecciones Argentinas de Fútbol te abrazamos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza, estamos con vos!”, reza el mensaje que no tardó en generar que muchos más hinchas y seguidores de La Albiceleste expresaran sus condolencias a Echeverri y le enviaran palabras para dar ánimos en el difícil momento que le toca atravesar.

El propio entrenador Diego Placente se encargó de reconocer que no son horas fáciles para la joya de River, situación por la cual no quiso garantizar su presencia en el duelo de mañana ante Mali, que pondrá en juego la medalla de bronce y marcará la despedida de la Selección Argentina del Mundial Sub 17 de Indonesia. “Hablamos con él y dependerá de cómo se sienta. Si quiere jugar, jugará. Sino, respetaremos lo que quiera“, le dijo a TyC Sports.

La dedicatoria de Echeverri a su abuela

Claudio Echeverri publicó dos historias en Instagram para despedir a su abuela Dolores. “Todavía no puedo creer que te nos fuiste, abuelita. Que en paz descanses”, escribió El Diablito. “Te amo mucho, siempre en mi corazón. Mandanos muchas fuerzas para seguir”, agregó.

El posteo de Echeverri tras la derrota de Argentina en semis

Claudio Echeverri está teniendo una semana emocionalmente muy difícil si se tiene en cuenta que el martes había sido uno de los futbolistas visiblemente más afectados por la derrota en las semifinales del Mundial Sub 17 de Indonesia ante Alemania, en una definición por penales en la que tuvo la mala fortuna de fallar. Tras ese traspié que relegó a Argentina a jugar por el tercer puesto, había publicado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“En este momento tengo muchas sensaciones encontradas. Impotencia, dolor y tristeza pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso por este hermoso grupo que se armó y haber defendido nuestros país hasta el final. No tengo duda que el fútbol nos dará revancha. Gracias a todos por el apoyo y aguante Argentina, siempre”, había escrito la joya de River.

¿Cuándo juega Argentina por el tercer puesto?

El partido entre las selecciones de Argentina y Mali por la medalla de bronce del Mundial Sub 17 que se está celebrando en Indonesia tendrá lugar este viernes primero de diciembre, desde las 9 de la mañana, en el Estadio Manahan de Surakata.

El Mundial de Echeverri

Claudio Echeverri fue titular en los seis partidos que lleva disputados la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia. Si bien no tuvo un buen debut ante Senegal, partido que terminó con derrota 2-1, su nivel fue en ascenso y fue figura en la victoria 3-1 ante Japón, en la que marcó un golazo de tiro libre. También convirtió en octavos de final ante Venezuela y tuvo una actuación consagratoria en cuartos de final, marcando el hattrick que le dio a Argentina la victoria 3-0 ante Brasil. No estuvo tan fino en semis, ante Alemania, pues pese a disputar un buen encuentro le tocó fallar dos claras ocasiones de gol durante el partido y también su penal en la serie.