Raúl, padre de Enzo Fernández, decidió salir en su defensa en medio de la polémica de escala internacional que se generó por su transmisión en vivo de Instagram de parte de los festejos de la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América, en que se escucha un cántico dedicado al seleccionado francés que derivó en una denuncia ante FIFA por racismo.

“Yo sé lo que es mi hijo. ¡Él no es eso! Es difícil que un europeo entienda nuestro folklore del fútbol. Grabó ese vivo en un momento inoportuno. Ni cuenta se dio de lo que cantaba”, expresó el padre del mediocampista de Chelsea, club que se expresó en un comunicado anunciando que dio inicio a un “procedimiento disciplinario interno”.

Raúl Fernández considera que algunas de las reacciones que tuvieron lugar una vez que el hecho tomó notoriedad, especialmente en Europa, no se condicen con expresiones que tuvieron lugar dentro de los mismos círculos desde donde ahora se señala con desaprobación a su hijo.

“En 2014, cuando Alemania nos ganó, imitaban cómo caminaban los gauchos y nos trataban de ignorantes. En 2018, Francia cargaba a Messi por su estatura. Nunca salimos a decir que nos discriminaban”, expresó en diálogo con Noticias Argentas.

Enzo Fernández fue denunciado ante FIFA por la Federación Francesa.

De Paul también defendió a Enzo Fernández

En su reciente paso como invitado en OLGA, Rodrigo De Paul también salió en defensa de Enzo Fernández y se permitió dudar de la buena fe de aquellos compañeros de Chelsea que, pudiéndolo haber llamado, decidieron hacer público su repudio antes de escucharlo.

“Yo creo que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo no le guste. Creo que hay lugares. Si algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ir a ponerlo en una red social. Ahí creo que hay un poco de malicia o querer ponerlo a Enzo en un lugar que no tiene nada que ver“, reflexionó.

La primera decisión de FIFA con Enzo Fernández

Según informó AFP, la FIFA ya está al tanto de la situación que se transformó en una denuncia pública por racismo a Enzo Fernández y tomará cartas en el asunto. Contactado por la Federación Francesa de Fútbol, el ente rector del fútbol mundial inició una investigación sobre el caso y evaluará si decide sancionar o no al futbolista argentino en el plano internacional.