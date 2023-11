El particular like de Javier Milei sobre la posible salida de Scaloni de la Selección

En medio de la euforia por el histórico triunfo ante Brasil en el Maracaná y el llamado a la reflexión y al reclamo por la represión que sufrieron los hinchas argentinos en las tribunas del estadio carioca, Lionel Scaloni se robó toda la atención en conferencia de prensa al sembrar dudas sobre su continuidad al mando de la Selección.

Alegando que Argentina necesita un “entrenador que tenga todas las energías posibles” y que él “tiene mucho que pensar”, el oriundo de Pujato que logró coronar a Argentina en la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo generó repercusión en todo el planeta al replantearse su cargo como DT de la Selección luego de vencer a Brasil en Río de Janeiro y de quitarle el invicto histórico al Scratch en condición de local por Eliminatorias, en donde además lo superaron en el historial de manera definitiva.

En medio de todo este contexto de incertidumbre respecto al futuro de Scaloni y a los motivos de sus declaraciones, las versiones e hipótesis empezaron a circular en redes sociales en donde los usuarios compartieron sus posibles razones por las que el entrenador argentino podría haber soltado dichas frases. Una de ellas lo vincula a Claudio Tapia y una decisión a la que habría querido forzar al DT a realizar, la cual ante una negativa de su pase, podría haber tensado la relación entre el “Chiqui” y el propio Scaloni.

Esta teoría, en donde se encuentra la política nacional de por medio, tuvo como seguidor a Javier Milei. El libertario que fue electo como Presidente de la Nación en el último ballotage estuvo activo a altas horas de la noche desde su cuenta de Twitter. Allí, el ahora máximo mandatario de la República Argentina le dio “like” a un posteo de un usuario reconocido en la red social por ser una multitudinaria cuenta a favor de sus ideas, el cual escribe bajo el seudónimo de “JuanDoe”.

El like de Javier Milei sobre las declaraciones de Scaloni

Dicha cuenta redactó un tuit en donde citaba información de TyC Sports, en donde señaló: “En TyC confirman que Scaloni no renunció pero que lo de la conferencia de prensa fue una parada de manos contra el Chiqui Tapia”.

Allí, diferentes seguidores libertarios vincularon este desplante hacia el Presidente de la AFA de parte de Scaloni con un descontento del DT que podría deberse a que Tapia lo forzó a pronunciarse en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, algo que Scaloni en conferencia de prensa sentenció días atrás que él “no se iba a meter”. Además, en el posteo al que Javier Milei le dio me gusta en Twitter, el usuario JuanDoe le pedía al líder de La Libertad Avanza que en su presidencia era necesario que “llegue la hora de intervenir la AFA”, ya que “el cambio tiene que ser total”. Milei se mostró a favor de esta cuestión con un like al posteo.

Los motivos por los que Scaloni soltó la frase acerca de su posible salida

Lo cierto es que esta cuestión no se confirmó en sí, pero sí trascendió que Scaloni posee un descontento con Claudio Tapia, aunque los motivos serían otros. Desde Olé circuló la información de que las declaraciones del entrenador llegan debido a un descontento con “Chiqui” por desorganización y falta de respaldo en ciertas decisiones del DT y su cuerpo técnico.

Otra cuestión recientemente sacada a la luz por el periodista Ariel Senosiain sería que la AFA aún no le pagó los premios al CT ni a los jugadores por haber sido campeones del mundo, por lo que la frase de Scaloni podría ser una especie de apurada a Tapia para que modifique estas cuestiones. Así y todo, el propio pujatense reveló que entre él y Chiqui estaba “todo bien”, según reveló a altas horas de la noche el pasado martes en el Maracaná. Sea como sea, desde ambas partes saben que el vínculo puede llegar a su fin, pero las intenciones de los dos bandos es seguir ligados. Quedará esperar.

¿Qué dijo Milei sobre las SAD?

Sobre este tema, en la entrevista que tuvo con Alejandro Fantino en Neura en octubre del 2022, el libertario electo como Presidente de la Nación expresó: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. ¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? ¿Vos preferís perder 4 a 0 contra el Milan pero decir ‘soy nacional y popular? ¿Antes que pegarle un baile de novela?’”.

Luego del debate que se desarrolló una semana antes del balotaje que los enfrentó a Milei y Sergio Massa en las elecciones nacionales, el libertario volvió a hablar del tema y, nuevamente, fue contundente mostrándose a favor de las SAD en el fútbol argentino: “Esa es otra mentira más. Los clubes como están ahora pueden seguir sin problema, pero también, digamos o sea, la pregunta es ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean S.A.? ¿Cuál es el problema si alguien quiere que su club sea como el Manchester City?”.