La Selección Argentina está muy cerca de añadir un nuevo lauro a su historia con Lionel Scaloni como entrenador. Está claro que el objetivo principal será ganar la Copa América que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio en los Estados Unidos, pero además, en lo inmediato, puede registrar un récord que consolidará el ciclo que hasta entonces acumula tres títulos: Copa América 2021, Copa de Campeones UEFA – Conmebol 2022 y Copa del Mundo 2022.

Se trata de su máximo período en la cima del Ranking FIFA de selecciones que está bien maduro a punto de caer. Es que en caso de derrotar a El Salvador este 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el 26 del mismo mes a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles, la Albiceleste superará su propia plusmarca de 11 meses como líder global.

El antecedente refleja que la ocasión en la que la Selección Argentina se mantuvo más tiempo como puntero fue entre abril del 2016 y marzo del 2017. Y ahora, que mira a todos desde lo más alto desde abril del 2023, tiene altas chances de llegar a la fecha FIFA de junio habiendo superado el año en esta posición por primera vez.

No obstante, para asentarse como el seleccionado con más duración en el primer puesto del Ranking FIFA le falta muchísimo. En este sentido, el récord le pertenece a Brasil, que se atornilló al trono en julio de 1994 y no se despegó hasta abril del 2001, cuando Francia se lo arrebató tras conquistar su primera Copa del Mundo en 1998 y su segunda Eurocopa en el 2000.

¿Cómo es el reparto de puntos que aplica la FIFA para el ranking de selecciones?

La FIFA reparte 5 puntos por victoria en amistoso jugado fuera del calendario FIFA. 10 por amistoso ganado en fecha FIFA. 15 por triunfo en la fase de grupos de la liga de naciones. 25 por victoria en play offs y fase finales de la liga de naciones. 25 por encuentro ganado de Eliminatorias para la Copa del Mundo. 35 por victoria en fase de grupos y Octavos de final de las competiciones de las confederaciones y 40 a partir de Cuartos. 50 por partidos de fase de grupos y Octavos de Final de la Copa Mundial y 60 de Cuartos en adelante.

Además, 0 puntos por derrota tras tiempo regular o extra, 0.5 por empate o derrota en lanzamientos de penales, 0.75 por victoria en tiros desde el punto penal y 1 por victoria tras tiempo regular o tiempo extra.

La Selección Argentina se perfila para llegar líder del Ranking FIFA a la Copa América de Estados Unidos

Además de que Argentina es claro candidato para ganarles a El Salvador y Costa Rica en la fecha FIFA de marzo, también lo es para los encuentros de preparación previos a su presentación en la Copa América de los Estados Unidos que serán frente a Ecuador y Guatemala en junio en tierras norteamericanas (a días de su debut en el certamen continental vs. Canadá o Trinidad y Tobago). Por lo tanto, lo más probable es que la Scaloneta llegue a mitad del 2024 siendo líder del Ranking FIFA.