A falta de poco más de 20 días para las primeras presentaciones amistosas en el 2024, que serán ante Nigeria y Costa Rica, ambas en Estados Unidos, Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina dio la lista con los 26 jugadores que se sumarán a las prácticas en el predio de Ezeiza para luego viajar disputar estos partidos.

Como en cada convocatoria, una de las fijas en la ofensiva del seleccionado campeón del mundo, es Ángel Di María, el delantero que actualmente se destaca en el Benfica de Portugal, y que estaría por disputar sus últimos partidos con la Albiceleste, ya que luego de la Copa América se retiraría de la misma.

Referido a esta decisión que tomó el futbolista de 36 años, en su cuenta de Instagram, Mía Di María, la hija mayor de las dos que tiene el Fideo junto a su pareja Jorgelina Cardoso, publicó una historia en la que le hace un sentido posteo a su padre para que repiense su postura.

“No te vayas”, junto a una bandera de Argentina y un emoji de una cara triste posteó Mía Di María, resubiendo una publicación de la Copa América, en la que el delantero que marcó el segundo gol en la final del mundo contra Francia tiene un boleto para la próxima copa, en la que hace referencia al último baile. ¿Logrará convencerlo?

Los dichos de Di María sobre su retiro de la Selección Argentina

En más de una oportunidad, el Fideo que había dicho que su último torneo con la Selección Argentina iba a ser el Mundial de Qatar, confesó que sus compañeros lo convencieron de seguir para esta Copa América que se disputará en los Estados Unidos, en lo que será el último en el que vestirá los colores de la Albiceleste.

“Es la Copa América y se termina para mí la Selección Argentina. Ojalá pueda estar porque va a ser lo último”, sentenció de manera contundente Di María en octubre del año pasado, en diálogo con “Todo Pasa”, programa conducido por Matías Martin en Urbana Play.

Además, luego de que la Selección le gane a Brasil, el delantero confirmó que abandonará al equipo de Scaloni en un posteo de Instagram, en el que escribió: “Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí. No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”.

Cabe destacar que también existía la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23, comandada por Javier Mascherano, pero también descartó esta posibilidad en diálogo con Líbero: “Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas”.

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

Desde su debut con la Albiceleste, el delantero de 36 años disputó un total de 136 partidos, en los que anotó 29 goles y aportó 29 asistencias. Además, se consagró campeón de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y del Mundial de Qatar 2022.