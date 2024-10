Ya quedaron lejos las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, que se habían generado producto de sus propias declaraciones tras la victoria 1-0 ante Brasil en el Maracaná, en noviembre del año pasado por Eliminatorias. El DT no solo siguió al frente del equipo, sino que logró el bicampeonato de Copa América coronándose en Estados Unidos e ilusiona con ir en busca de la misma suerte en el Mundial que se disputará en 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

Pero si hubiese que pensar en un reemplazo para el conductor de La Scaloneta, aunque ya no sea oportuno determinar cuándo será necesario, un nombre que sin dudas perfilará alto en una hipotética lista de candidatos será el de Diego Simeone, quien después de mucho tiempo se refirió a esa posibilidad.

“Hoy la Selección está en un lugar privilegiado, conducida por la gente que la ha llevado al éxito total. Grandísimo trabajo de un cuerpo técnico que pudo generar todo lo que tuvo el grupo de chicos, que obviamente también lo construyeron. Está muy bien conducida”, señaló en diálogo con ESPN en referencia a Lionel Scaloni y su equipo de trabajo.

Pero más allá de destacar el trabajo del actual DT, El Cholo mostró que todavía mantiene las ilusiones de dirigir al equipo y a la bandera con la que tantas batallas libró en sus tiempos de futbolista. “Todavía somos jóvenes”, dijo para dejar abierta esa puerta.

Simeone reconoció tener una relación muy abierta con el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Su relación con el actual cuerpo técnico

Como entrenador del Atlético de Madrid, Simeone cuenta en su plantel con varios convocados habituales a la Selección Argentina, por lo que mantiene una frecuente y lógica comunicación con su cuerpo técnico. “Con Lionel es con el que hablo más. Cuando ha preguntado por alguna cosa. Vive acá en España, ha venido alguna vez a almorzar con nosotros y a charlar de fútbol”, contó.

Y agregó: “Nelson (Vivas) habla bastante con Samuel por pedidos que él hace. La verdad que hay una relación bastante abierta y queda felicitarlos desde acá por el enorme trabajo que están haciendo, porque no es fácil repetir y repetir (títulos). Eso hace más grande todavía a ese grupo”.

Las críticas a De Paul en el Atlético

Siendo Rodrigo De Paul uno de los grandes referentes del actual plantel de la Selección Argentina, además de un mimado por los hinchas, su realidad es muy diferente en Atlético de Madrid, donde más de una vez ha sido señalado por los aficionados por sus rendimientos.

Simeone también hizo referencia a la particular situación que le toca vivir a su mediocampista, intentando encontrar una explicación. “En la gente todavía no entró porque lo que le ha dado a la Selección Argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético Madrid. En la Selección ganó dos Copa América y un Mundial. Acá desde que llegó no le ha tocado ganar. La gente identifica en ese lugar a los que ganan. Evidentemente dentro de la gente hay una exigencia a un campeón del mundo. Él mismo se la puso”, reflexionó.