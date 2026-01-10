Emiliano Buendía y Matías Soulé le meten presión a Franco Mastantuono a cinco meses del Mundial 2026

“No hay que descartar a nadie“. Esa frase utilizó hace unas horas Lionel Scaloni, en AFA Studio, para referirse al Mundial 2026. El peso del protagonista hizo inevitable que no hiciera ruido en cada futbolista argentino soñando con meterse en la convocatoria de la Selección. Más aún cuando el de Pujato admitió tener listo un borrador con 50 nombres y detalló: “No nos interesa en la liga que jueguen, sino que simplemente jueguen y tengan minutos“.

Ese mensaje, que mezcla tintes de advertencia y oportunidad por igual, parece haber impactado de lleno en el fin de semana europeo. Y es que a solo cinco meses de la cita máxima, el mapa de rendimientos albicelestes empieza a mutar. Especialmente por aquellos que pisan el acelerador, como son los casos de Emiliano Buendía y Matías Soulé, que intentan meter presión y su último rendimiento contrasta, por ejemplo, con la actualidad de un Franco Mastantuono que no logra hacer pie en Real Madrid pensando en la Copa del Mundo.

Soulé y Buendía: goles, asistencias y mensajes a Ezeiza

En Italia, Matías Soulé ratificó una vez más el gran rendimiento que viene arrastrando desde inicio de temporada. El marplatense fue la figura en la victoria de la Roma ante Sassuolo con un gol y una asistencia, convirtiéndose en el tercer jugador con más participación directa en goles de toda la Serie A (6 tantos y 4 pases gol). Paradójicamente, solo es superado por sus compatriotas Lautaro Martínez y Nico Paz, dos con boletos prácticamente asegurados a la Copa del Mundo.

Tweet placeholder

Si se le suma la Europa League, Soulé acumula 7 goles y 6 asistencias en 26 partidos. Aunque Scaloni no lo citó en el último tiempo (su única convocatoria fue en 2024 sin debutar), su influencia en La Loba posiblemente lo pone en el radar de un cuerpo técnico que valora, por sobre todas las cosas, la actualidad.

En Inglaterra, Emiliano Buendía también se vistió de héroe. Sin Dibu Martínez, fue el argentino que lideró a Aston Villa para vencer 2-1 ante Tottenham por FA Cup, con un gol y una asistencia de taco. Si bien su temporada es más “terrenal” (5 goles y 3 asistencias en 26 juegos, alternando titularidad), Buendía cuenta con un antecedente a favor: Scaloni lo tuvo en cuenta en la última fecha FIFA de noviembre, dándole 20 minutos ante Angola.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La situación de Mastantuono que enciende las alarmas

La contracara de este presente la vive Mastantuono. El ex River atraviesa su momento más delicado desde su desembarco a Real Madrid, donde pasó de una titularidad meteórica a toparse con una fuerte merma de rendimiento y una inoportuna pubalgia que le cortó el ritmo. En 15 partidos disputados, apenas suma un gol y una asistencia. Aunque tampoco le favorece el rodaje que le otorga Xabi Alonso en los minutos finales de partidos, lo cual puede chocar con el requisito de Scaloni de que los jugadores tengan continuidad.

El Madrid lo declaró intransferible, señal de que apuesta a futuro, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina. Mastantuono, quien fue convocado y sumó minutos en dos de las últimas tres fechas FIFA (se perdió la última por la lesión), justamente cuando vivía su mejor momento en España, ahora podría empezar a ver por el espejo retrovisor a competidores que no bajan los brazos.

Publicidad

Publicidad

Mastantuono cuenta con la confianza de Xabi Alonso, pero no ha podido recuperar el nivel de sus primeros partidos (Getty).

Con un Nico Paz que ya parece haberse adelantado varios pasos gracias a su explosión en Como, la joya de 18 años se enfrenta al desafío de no perder el terreno ganado con Scaloni, sabiendo que deberá competir ante los mejores en la Casa Blanca para que el riesgo de inactividad en año mundialista no lo termine pagando caro.

Datos clave

Lionel Scaloni confirmó que tiene un borrador de 50 nombres para el Mundial y advirtió que priorizará que los jugadores tengan rodaje y minutos , sin importar la liga.

confirmó que tiene un borrador de para el Mundial y advirtió que priorizará que los jugadores tengan , sin importar la liga. Matías Soulé (Roma) y Emiliano Buendía (Aston Villa) aprovecharon el fin de semana con goles y asistencias para meter presión en la lista.

(Roma) y (Aston Villa) aprovecharon el fin de semana con goles y asistencias para meter presión en la lista. La contracara es Franco Mastantuono, quien pierde terreno por su falta de continuidad en Real Madrid y una pubalgia (1 gol en 15 partidos).

Publicidad