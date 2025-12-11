La enorme actuación de Matías Soulé en Roma que le mete presión a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

Restan 6 meses para la disputa del Mundial 2026 y la Selección Argentina aspira a retener la corona que conquistó en Qatar 2022. Para ello, Lionel Scaloni utilizará estos últimos meses para terminar de confeccionar la lista de futbolistas convocados para viajar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque muchos de esos puestos ya tienen nombres seguros, todavía hay un puñado de jugadores que están en duda y pelean en cada partido con sus clubes por la posibilidad de formar parte del evento más grande del fútbol. Matías Soulé es uno de ellos.

Este jueves, por la Fecha 6 de la Fase Liga de la Europa League, el argentino tuvo una destacada actuación en la goleada de Roma por 3-0 ante Celtic como visitante. El marplatense, de 22 años, tuvo participaciones clave en los tres tantos del conjunto de la capital italiana.

El ex Juventus y Frosinone hizo su primer aporte a los 5 minutos del compromiso cuando ejecutó con precisión un córner desde la derecha para que Mancini disputara el cabezazo ante Scales, a quien finalmente le dieron el tanto en contra.

A los 36, Soulé volvió a aparecer para comandar un contragolpe en el rompió líneas y habilitó a Celik para que le dejara el gol servido a Ferguson. Por último, cuando estaba por culminar la primera mitad, asistió de gran forma al propio Ferguson para un 3-0 que se volvería irremontable para los locales.

Soulé espera por la Selección Argentina

A pesar de que la joya tiene la opción de representar a la Selección Italiana, ante la falta de oportunidades con la Albiceleste, confirmó que aún confía en su chance en la actual campeona del mundo: “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma. Mi momento llegará si sigo rindiendo bien”.

“¿Italia? No, no está en discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, dijo recientemente a Sport Mediaset en relación a que no fue convocado para la Selección Argentina desde septiembre de 2024.

