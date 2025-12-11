Es tendencia:
logotipo del encabezado
EUROPA LEAGUE

La enorme actuación de Matías Soulé en Roma que le mete presión a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

El argentino fue figura en la goleada de este jueves ante Celtic y suma fichas para formar parte de la convocatoria mundialista.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Soulé pelea por un lugar en el Mundial.
© GettyMatías Soulé pelea por un lugar en el Mundial.

Restan 6 meses para la disputa del Mundial 2026 y la Selección Argentina aspira a retener la corona que conquistó en Qatar 2022. Para ello, Lionel Scaloni utilizará estos últimos meses para terminar de confeccionar la lista de futbolistas convocados para viajar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque muchos de esos puestos ya tienen nombres seguros, todavía hay un puñado de jugadores que están en duda y pelean en cada partido con sus clubes por la posibilidad de formar parte del evento más grande del fútbol. Matías Soulé es uno de ellos.

Este jueves, por la Fecha 6 de la Fase Liga de la Europa League, el argentino tuvo una destacada actuación en la goleada de Roma por 3-0 ante Celtic como visitante. El marplatense, de 22 años, tuvo participaciones clave en los tres tantos del conjunto de la capital italiana.

El ex Juventus y Frosinone hizo su primer aporte a los 5 minutos del compromiso cuando ejecutó con precisión un córner desde la derecha para que Mancini disputara el cabezazo ante Scales, a quien finalmente le dieron el tanto en contra.

Tweet placeholder

A los 36, Soulé volvió a aparecer para comandar un contragolpe en el rompió líneas y habilitó a Celik para que le dejara el gol servido a Ferguson. Por último, cuando estaba por culminar la primera mitad, asistió de gran forma al propio Ferguson para un 3-0 que se volvería irremontable para los locales.

Publicidad
Tweet placeholder
Crece la incertidumbre sobre el futuro de Ander Herrera: la intención de Boca y el deseo del español

ver también

Crece la incertidumbre sobre el futuro de Ander Herrera: la intención de Boca y el deseo del español

Tweet placeholder

Soulé espera por la Selección Argentina

A pesar de que la joya tiene la opción de representar a la Selección Italiana, ante la falta de oportunidades con la Albiceleste, confirmó que aún confía en su chance en la actual campeona del mundo: “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma. Mi momento llegará si sigo rindiendo bien”.

Publicidad

“¿Italia? No, no está en discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, dijo recientemente a Sport Mediaset en relación a que no fue convocado para la Selección Argentina desde septiembre de 2024.

En síntesis

  • Matías Soulé fue figura en la goleada 3-0 de Roma ante Celtic por Europa League.
  • Tres goles del equipo italiano contaron con la participación directa del argentino de 22 años.
  • Selección Argentina es la prioridad del jugador para el Mundial 2026 tras descartar a Italia.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia
Selección Argentina

Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia

Matías Soulé puso fin a la especulación y eligió entre la Selección Argentina y la de Italia: “Nadie me ha vuelto a contactar”
Selección Argentina

Matías Soulé puso fin a la especulación y eligió entre la Selección Argentina y la de Italia: “Nadie me ha vuelto a contactar”

La reacción de Gattuso a las declaraciones de Scaloni sobre Soulé
Selección Argentina

La reacción de Gattuso a las declaraciones de Scaloni sobre Soulé

Atento Colapinto: Alpine empezará la pretemporada antes de tiempo
FÓRMULA 1

Atento Colapinto: Alpine empezará la pretemporada antes de tiempo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo