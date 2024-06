Durante su participación como invitado en Glorias de Selección, el ciclo de entrevistas conducido por Germán Paoloski, Ubaldo Fillol no esquivó la polémica que generó la frase de Rodrigo De Paul en la que compara a los tres planteles campeones del mundo con la Selección Argentina.

“Que me perdonen todos, pero hicimos la mejor Selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”, había dicho el mediocampista de Atlético Madrid.

Sobre si le molestó la declaración de Rodrigo De Paul, el Pato aseguró: “No, se lo atribuyo a la parte emocional de él. Ser campeón del mundo es un privilegio, no es para cualquiera. Su juventud y todo eso. Yo no vi nada de maldad“.

Luego, recordó el mensaje público que dio en su momento en medio de la polémica. “Yo dije ‘no nos lastimemos’. Yo tengo un concepto muy fuerte: no digas que sos el mejor, no digas que sos único. Hay alguien que es más sabio que nosotros, que es el tiempo. El tiempo te va a demostrar si fuiste el mejor o no. No hay ningún tipo de duda”, firmó.

Aún así, Fillol destacólo que diferencia el plantel que conoció la gloria en el Mundial de 1978 con los otros dos equipos que levantaron el trofeo. “Tenemos un plus pequeño nosotros: fuimos los primeros. Es un plus pequeño, pero plus al fin”.

Fillol participó del reconocimiento de River a los campeones del mundo. (Foto: Getty)

Lejos de la polémica, el Pato hizo una propuesta unificadora que honre los colores de la camiseta albiceleste: “Sería algo muy lindo que se junten las tres selecciones campeonas”. Luego, agregó: “Yo más de lo que dije no puedo hacer. Qué voy a organizar yo una cena para los 3 campeones del mundo, ja. ¿Sería emocionante? No sé si tan emocionante para los chicos nuevos de Qatar. Pero sí para nosotros, 78-86, sería algo muy lindo. Sería algo muy lindo“.

Jorge Burruchaga también se opuso a la frase de De Paul

Jorge Burruchaga participó de Glorias de Selección y sentó su postura acerca de la frase del mediocampista del Atlético Madrid. “Decir eso, es lo mismo que yo diga ahora, ‘no, la mejor fue la nuestra’. Y Mario (Kempes) va a decir ‘la mejor fue la nuestra’. Entrar en ese chimento, en ese chusmerío, no nos sirve a nadie. Argentina volvió después de tantos años a ganar un Mundial. Ya llevábamos creo que treinta y pico, ¿no? de años que no ganamos un Mundial, lo ganamos y festejá, divertite, seguí jugando y chau”, sentenció.