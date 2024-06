Esta semana Jorge Burruchaga fue el invitado en Glorias de Selección, el ciclo de entrevistas conducido por Germán Paoloski, y entre recuerdos y análisis dejó un recado para Rodrigo De Paul, referente del actual plantel de la Argentina.

El mediocampista del Atlético de Madrid declaró en febrero de 2023 que, según su mirada, la Scaloneta era la mejor Selección Argentina de la historia. Esto abrió un debate que elevó la tensión entre los integrantes de los planteles campeones de 1986 y 1978 y ahora Burru se sumó.

“Me molesta y me es indiferente, a ver si me hago entender. Porque no es para decirlo. No es para decir eso. Si no estamos acá para decir si aquella fue mejor, hay 40 años de diferencia, el fútbol cambió. Ellos jugaron un Mundial de la puta madre, lo merecieron ganar totalmente, lo ganaron. Fuiste campeón del mundo”, sostuvo.

Burruchaga, campeón de México 86 y autor del tercer gol en la final ante Alemania de ese Mundial, insistió: “Decir eso, es lo mismo que yo diga ahora, ‘no, la mejor fue la nuestra’. Y Mario (Kempes) va a decir ‘la mejor fue la nuestra’. Entrar en ese chimento, en ese chusmerío, no nos sirve a nadie. Argentina volvió después de tantos años a ganar un Mundial. Ya llevábamos creo que treinta y pico, ¿no? de años que no ganamos un Mundial, lo ganamos y festejá, divertite, seguí jugando y chau”

La frase de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul festejando la histórica victoria de Argentina en Brasil por Eliminatorias. (Foto: Getty)

En febrero pasado, Rodrigo De Paul sorprendió al aseverar que la Selección Argentina que ganó el Mundial de Qatar después de coronarse en la Finalissima ante Italia y en la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná es superior a cualquiera de otra generación.

“Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestro pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país“, sostuvo De Paul en diálogo con TyC Sports.

De esa manera, abrió un debate entre grandes glorias de la Argentina sobre cuál es mejor y a él se han sumado varios ex futbolistas que han alimentado la discusión.