Ricardo Gareca quiere que en la Selección de Chile pueda pasarse rápido la página de la eliminación en la fase de grupos de la Copa América, para apuntar todos los cañones a mejorar la situación del equipo en las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026, que lo encuentra incluso fuera de Repechaje.

La reanudación de la competencia pondrá a La Roja cara a cara con la Selección Argentina en el primer partido de la doble fecha de septiembre, que se disputará el jueves 5 en el Estadio Monumental. Allí está planeado que Ángel Di María tenga su último homenaje como jugador del equipo, aunque no está confirmado que vaya a saltar a la cancha.

El simple trascendido de esa posibilidad generó molestia en Chile, al punto que Nicolás Peric, exarquero que pasó por Argentinos Juniors, tuvo amenazantes declaraciones para Fideo: “A mí me dan 11 minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido antes y le hacen un homenaje como se merece”, protestó.

Ricardo Gareca también fue consultado al respecto en diálogo con DSports Radio y fue mucho más cuidadoso en sus declaraciones. “Yo no escuché lo que dijo Peric. Estoy en contra de todo lo que tenga que ver con ir a lesionar entre profesionales. No tiene nada que ver con el fútbol y no me voy a poner a polemizar”, dijo.

Di María podría tener un último homenaje en Eliminatorias ante Chile.

Y agregó: “Lo que le tiene que preocupar a Chile, en el caso de lo que yo pueda transmitir a los muchachos, es que no me importa nada. Que Argentina haga lo que crea conveniente para su Selección. Si le sirve hacerle un homenaje está en todo su derecho. Y Chile va a tratar de meterse en lo que interesa, que es sacar el partido adelante pensando en lo que viene”.

El Tigre se tiene fe en las Eliminatorias

Más allá del sinsabor en la Copa América, Ricardo Gareca dijo haber sacado algunas conclusiones positivas de su participación y aseguró que confía en que la Selección de Chile pueda sellar su clasificación al Mundial de 2026 en el sprint final de las Eliminatorias de CONMEBOL.

“Tengo grandes expectativas con Chile en las Eliminatorias. Nos quedan seis fechas (dobles) muy importantes. La etapa final es determinante. En las ultimas fechas empieza la presión de si quedas afuera o clasificas. Tengo confianza de que nos vamos a poder meter en el próximo Mundial”, señaló.

¿Jugará Ángel Di María ante Chile?

La idea de que Ángel Di María pueda disputar 11 minutos en el duelo de Eliminatorias entre Argentina y Chile en el Estadio Monumental surgió como posibilidad de hacer un último homenaje ante los hinchas para el jugador que se despidió como campeón de Copa América en Estados Unidos. Si saltará o no al terreno de juego no está confirmado todavía, aunque si su presencia en el encuentro.