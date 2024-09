Francia se ha vuelto territorio hostil para Emiliano Martínez desde la final del Mundial de Qatar en 2022, algo que pudo comprobar en persona visitando con Aston Villa la casa de Lille por Conference League, saliéndose con la suya una vez más en una definición por penales. En el fútbol francés, donde defiende el arco de Olympique de Marsella, quien se encargó de defenderlo fue Gerónimo Rulli, su compañero en Selección Argentina, quien en entrevista con L’Equipo se encargó de mostrar la otra cara del Dibu.

“Yo soy muy amigo suyo. Tenemos una gran relación. Entiendo perfectamente lo que provoca en los demás, pero si realmente lo conoces te das cuenta que es una gran persona”, expresó el encargado de defender el arco de la Selección Argentina de Javier Mascherano durante los últimos Juegos Olímpicos que se disputaron en París, donde el equipo también recibió un trato poco amigable de parte de los hinchas franceses.

“A la hora de competir, quiere ganar y hará todo lo posible para ganarte”, agregó Rulli sobre Dibu, en la misma sintonía en que este mismo se había expresado tiempo atrás en una entrevista con The Guardian, asegurando ser “una persona normal, de familia” que cuando se trata de competir hará “todo lo que puedo para ganar”.

Aunque respeta y defiende las formas de su compañero de Selección Argentina, el arquero del Olympique de Marsella aseguró no sentirse cómodo queriendo copiar él ese estilo. “Tengo mi propia rutina, no podría hacer lo que él hace antes de un disparo (un penal). No me gusta, pero porque en ese momento estoy pensando en otra cosa”, señaló.

Rulli, Dibu y Dybala se abrazan tras conquistar el Mundial en Qatar, ante Francia.

Por último, se encargó de explicar a los franceses que no hubo nada de casualidad en la actuación de Dibu en la definición por penales que le valió la Copa del Mundo al equipo de Lionel Scaloni en Qatar. “Siempre estudiamos mucho los penales y antes de esa final también lo hicimos. Nada fue por casualidad. Lo habíamos practicado mucho”, aseguró.

Rulli reconoce como un clásico al Argentina vs. Francia

Para el arquero del Olympique de Marsella, todo lo que se generó en torno a la final del último Mundial provocó que desde ese momento en adelante los duelos entre las selecciones de Argentina y Francia bien puedan vivirse como una rivalidad especial.

“El Francia vs. Argentina se ha convertido en un clásico. Sentimos la hostilidad en el estadio”, dijo en referencia a su paso por los Juegos Olímpicos de París. Y aclaró: “¡Pero nos encanta! Te mentiría si dijera que algo de eso nos molesta”.