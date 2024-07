Luego de disputar y ganar la Copa América, en lo que fue su último torneo con la Selección Argentina, Ángel Di María comienza a transitar los últimos años de su carrera como futbolista. A su vez, poco a poco empieza a pensar en los pasos a seguir una vez que anuncie su retiro.

El deseo del Fideo, es seguir ligado al fútbol de manera continua. Es por eso que comenzó a estudiar el curso para ser Director Técnico, a la espera de poder recibirse y desde allí armar su equipo de trabajo, que podría contar con la presencia de otro campeón del mundo en Qatar 2022, como Leandro Paredes.

Dialogando con Nadie Dice Nada, programa emitido por Luzu TV a través de YouTube, el mediocampista de 30 años habló por primera vez sobre su futuro post retiro, y allí confesó que si bien no le gustaría ser entrenador, no descarta formar parte del cuerpo técnico de Di María.

“Siempre dije que después no quería saber nada con el fútbol, pero mientras más pasa el tiempo más ganas me dan. No sé si dirigir, pero sí formar parte de un cuerpo técnico. Fide tiene ganas de ser técnico, así que capaz puede ser con él”, arrancó hablando sobre esta posibilidad.

Ángel Di María junto a Leandro Paredes tras ganar la Copa América. (Foto: IMAGO).

Además, agregó que esto ya lo charlaron durante su estadía en el PSG, y para que se dé, ambos deberán capacitarse para este nuevo rol. “Lo hablamos hace mucho en París, él tiene ganas. Obviamente hay que prepararse”, explicó al respecto.

Di María y Paredes, se conocen a la perfección, ya que no solo compartieron concentración en la Selección Argentina durante los últimos años, sino que también fueron compañeros en el Paris Saint Germain desde 2019 al 2022, y luego jugaron juntos otra temporada en la Juventus, en la 2022/23.

Leandro Paredes regresaría a Boca en 2025

En más de una oportunidad, Paredes demostró públicamente sus ganas de regresar a Boca en plenitud, y el mismo podría darse antes de lo pensado, debido a que el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera, informó que está todo dado para que el volante vuelva al fútbol argentino en junio del 2025.

Esto se debe a que el bicampeón de América finaliza su vínculo con la Roma el 30 de junio del año que viene, y no lo renovaría, por lo que se quedaría con el pase en su poder. De esta manera, solamente bastaría un llamado a Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, para finiquitar su retorno.