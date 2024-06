El ex árbitro analizó la polémica jugada en donde De Paul pisó a Suazo, y lanzó su veredicto.

Javier Castrilli fue durísimo con De Paul tras la patada a Gabriel Suazo: "No importa si fue sin intención"

Las polémicas estuvieron a la orden del día en el cotejo entre Argentina y Chile, que terminó con triunfo para el campeón defensor de la Copa América. Apenas inició el primer tiempo, Cuti Romero golpeó a Víctor Dávila y los trasandinos reclamaron penal, como así también solicitaron la expulsión de Rodrigo De Paul tras un pisotón sobre Gabriel Suazo.

En la jugada, el mediocampista nacido en la ciudad de Sarandí buscó su remate hacia el arco y el futbolista chileno se arrojó hacia el suelo para interceptar el disparo, algo que terminó ocurriendo. Pero al intentar frenarse para no dar con la humanidad de quien defiende la camiseta de Toulouse, el argentino lo pisó. Y después de que todo el pueblo chileno solicitara la expulsión para De Paul, quien analizó la jugada, y dilapidó al volante, fue el ex árbitro Javier Castrilli.

A través de sus redes sociales, el colegiado argentino fue letal para con su compatriota, y junto al video de la acción, detalló lo que debió haber sancionado Andrés Matonte, el referee encargado del cotejo, o en su defecto el VAR: “Puso en riesgo el físico del adversario, no importa si fue sin intención. Es juego brusco y grave. Debió ser expulsión directa”, exclamó en su cuenta de X, ex Twitter.

El ex jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, que durante su época en el referato se mostró muy riguroso sin medir qué camiseta llevaba el futbolista que cometía una infracción severa, no anduvo con vueltas y reclamó la expulsión para el ex Racing Club. ¿Será que CONMEBOL pueda sancionar de oficio o solo quedará en una jugada polémica?

La jugada de la polémica con Rodrigo De Paul y Gabriel Suazo como protagonistas

Rodrigo De Paul deberá cuidarse ante Perú

Este sábado, Argentina enfrentará a Perú en el cierre del Grupo A de la Copa América 2024. Si bien Lionel Scaloni planifica alinear un equipo alternativo, Rodrigo De Paul deberá tener cuidado con las amarillas.

Si bien ante Chile no vio ninguna tarjeta, fue amonestado contra Canadá. Por lo tanto, de recibir una nueva amarilla contra los incaicos, se perderá el compromiso correspondiente a los cuartos de final.