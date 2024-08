Más allá del cariño que no duda en expresar por Racing, de asegurar que de regresar algún día al fútbol argentino sería el único club en el que jugaría, Rodrigo De Paul nunca quiso ser tajante en dar un mensaje sobre esa posible vuelta y él mismo se encargó de expresar sus razones.

Tomando como ejemplo a algunos de sus compañeros de Selección Argentina, el mediocampista de Atlético Madrid se refirió a lo perjudicial que puede ser generar falsas expectativas o lisa y llanamente no poder cumplir con un deseo por diferentes circunstancias. Y esa explicación, curiosamente, llegó con una crítica a los hinchas de River.

“Vi lo que le pasa a Angelito Di María, que es tremando. O a Nico Otamendi, que al final terminó diciendo que es hincha de River y para la gente, en lugar de ser un orgullo tenerlo a él, que intenta llevar esa pasión a todos lados, es como que se lo pone entre la espada y la pared porque no vuelve“, argumentó durante su paso por Luzu TV.

Y agregó: “Entonces la gente de River termina enojada con Nico. Al final termina siendo mejor no decir de qué club sos hincha, porque hoy te exigen eso. Lo mismo que a Fide (Di María). Lo que me pasa a mí es que no quiero generar esa expectativa”.

De Paul no quiso comprometer un regreso al fútbol argentino.

En ese sentido, Rodrigo De Paul manifestó que si bien tener la posibilidad de volver a Racing es un deseo que tiene presente, asumir ese compromiso no es opción para él. “Si después no vuelvo, no sé, porque mis hijos decidieron irse a vivir a otro lado, o porque yo en ese momento no me siento capacitado para darle algo a Racing… Existe eso de que la gente no puede cambiar de opinión. Que me gustaría, sí. Pero jamás diría que lo voy a hacer”.

¿Si vuelve es con Paredes?

Rodrigo De Paul se permitió bromear con la invitación pública que le hizo Leandro Paredes para que lo acompañe cuando decida volver a Boca y le redobló la apuesta invitándolo a La Academia. “A Paredes le digo que no hay ninguna posibilidad de que yo juegue en Boca. Le voy a guardar la cinco y vamos a jugar juntos en Racing”, dijo.

El futuro de Otamendi

Nicolás Otamendi, quien tras conquistar la Copa América en Estados Unidos viajó rumbo a París para integrarse a la Selección Argentina que conduce Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos, viene de renovar su contrato con Benfica hasta junio de 2025, descartando así cualquier posibilidad inmediata de jugar en River.