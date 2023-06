Alejandro Gómez es el único de los campeones del mundo en Qatar que no ha vuelto a ponerse la camiseta de la Selección Argentina, ni siquiera durante los festejos en el país durante la Fecha FIFA de marzo. Según distintos rumores y conjeturas, se debió a una ruptura con los nombres fuertes del plantel que conduce Lionel Scaloni, sobre cuyo detonante hay versiones de lo más variadas.

La ausencia del futbolista que recientemente se coronó campeón de la Europa League con Sevilla en la reciente gira por Asia ya no llamó tanto la atención. De hecho, ya nadie esperaba su nombre en la convocatoria porque ya no hay nadie que no sienta que entre él y el seleccionado hubo algo que se rompió, aunque ningún protagonista haya querido contarlo todavía.

Quien dio muchos indicios, sin embargo, fue la madre del jugador, Mónica Villaverde, en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram y que pareció obrar como descargo y desahogo personal. También como reivindicación de su hijo.

“Hay personas que no se dan cuenta, o sí, del daño que hacen con un rumor o un chisme. Pero lo que más duele no es el rumor en sí, sino las personas que lo creen. Aquellos a los que querías o apreciabas, aquellos a los que llamabas amigos o compañeros. Eso es lo que duele, la deslealtad, la traición“, escribió.

Y agregó: “Algunos lo harán por envidia o celos y otros simplemente por estupidez. Pero el dolor pasa, nos hace más fuertes y nos deja una enseñanza: quiénes son las personas que realmente se merecen nuestro amor y quiénes no valen nada”.